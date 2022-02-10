https://tr.sputniknews.com/20220210/chpli-agbabadan-tuike-tepki-baskan-degisiyor-issizlik-degismiyor-1053698390.html
CHP'li Ağbaba'dan TÜİK'e tepki: Başkan değişiyor, işsizlik değişmiyor
CHP'li Ağbaba'dan TÜİK'e tepki: Başkan değişiyor, işsizlik değişmiyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) işsizlik oranını üç aydır aynı seviyelerde açıklamasına ve TÜİK'te yaşanan başkan... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T12:35+0300
2022-02-10T12:35+0300
2022-02-10T12:35+0300
türkiye
veli ağbaba
ekonomi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
başkan
istifa
işsizlik
tepki
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TÜİK, aralık ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Kuruma göre işsizlik oranı, Aralık ayında yüzde 11.2 oldu.Ağbaba ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, açıklanan rakama tepki göstererek şöyle dedi:
https://tr.sputniknews.com/20220210/aralik-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi-1053689887.html
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veli ağbaba, ekonomi, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), başkan, istifa, işsizlik, tepki
CHP'li Ağbaba'dan TÜİK'e tepki: Başkan değişiyor, işsizlik değişmiyor
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) işsizlik oranını üç aydır aynı seviyelerde açıklamasına ve TÜİK'te yaşanan başkan değişikliğine atıfta bulunarak, "Başkan değişiyor, işsizlik değişmiyor. İşsizlik, üç aydır hiç artmadan yine yüzde 11.2 olarak açıklandı" tepkisini gösterdi.
TÜİK, aralık ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Kuruma göre işsizlik oranı, Aralık ayında yüzde 11.2 oldu.
Ağbaba ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, açıklanan rakama tepki göstererek şöyle dedi:
"Başkan değişiyor, işsizlik değişmiyor. İşsizlik, üç aydır hiç artmadan yine yüzde 11,2 olarak açıklandı. Aralık ayında, TÜİK'e göre sadece 2 bin kişi işsiz kaldı. İŞKUR'a göre 148 bin 642 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Aradaki 146 bin kişi nereye kayboldu?"