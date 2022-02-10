Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220210/cin-devlet-baskani-siden-cumhurbaskani-erdogana-gecmis-olsun-mesaji-1053686551.html
Çin Devlet Başkanı Şi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı
Çin Devlet Başkanı Şi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kovid-19’a yakalanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı gönderdi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T07:26+0300
2022-02-10T07:27+0300
türkiye
şi cinping
recep tayyip erdoğan kapısı
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102812/63/1028126300_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_d27a2bdef10044169a6f6c84b1bf98b6.jpg
Devlet Başkanı Şi, mesajında, ‘‘Eşim Pıng Liyüen ve şahsım adına size ve eşiniz Emine Hanım’a en samimi geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.’’ ifadelerini kullandı.Mesajında Çin’in Türkiye’nin salgınla mücadelesine güçlü şekilde destek vermeyi sürdüreceğini vurgulayan Şi, ikili ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiğini, Çin-Türkiye stratejik iş birliğini yeni bir seviyeye taşımak için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışmayı arzuladığını ifade etti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102812/63/1028126300_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_ea30ada5a1b5385a02dd47805ddf71bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şi cinping, recep tayyip erdoğan kapısı, koronavirüs

Çin Devlet Başkanı Şi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

07:26 10.02.2022 (güncellendi: 07:27 10.02.2022)
© AP Photo / Ng Han Guan, PoolRecep Tayyip Erdoğan ve Şi Cinping
Recep Tayyip Erdoğan ve Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / Ng Han Guan, Pool
Abone ol
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kovid-19’a yakalanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı gönderdi.
Devlet Başkanı Şi, mesajında, ‘‘Eşim Pıng Liyüen ve şahsım adına size ve eşiniz Emine Hanım’a en samimi geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.’’ ifadelerini kullandı.
Mesajında Çin’in Türkiye’nin salgınla mücadelesine güçlü şekilde destek vermeyi sürdüreceğini vurgulayan Şi, ikili ilişkilerin gelişmesine büyük önem verdiğini, Çin-Türkiye stratejik iş birliğini yeni bir seviyeye taşımak için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çalışmayı arzuladığını ifade etti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce