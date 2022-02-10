Çin’den ABD’nin Tayvan’a silah satışına tepki: Egemenliğimizi korumak için tüm önlemleri alacağız

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian’ın yazılı açıklamasında, “Çin Halk Kurtuluş Ordusu, ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunmak ve her türlü dış müdahaleyi tereddütsüz önlemek için gerekli tüm önlemleri alacak” ifadesine yer verildi.Çin ordusunun, Tayvan’ın bağımsızlık kazanmasını amaçlayan her türlü ayrılıkçı komployu durdurmaya kararlı olduğu ve ‘anavatanın yeniden birleşmesi’ sürecini ilerletmeye devam edeceği kaydedilen açıklamada, “Tayvan’ın geleceği ulusun yeniden birleşmesinde yatıyor. Adanın güvenliği ise ABD’nin Tayvan’a silah satışına değil, Tayvan Boğazı’nın her iki tarafındaki yurttaşların ‘tek Çin’ ilkesine uygun ortak çabalarına bağlı” dendi.ABD idaresi, Tayvan’ın elindeki Patriot hava savunma sistemleri için 100 milyon dolar değerindeki bakım hizmetinin sağlanmasına onay vermişti.
ABD’nin Tayvan’la silah anlaşmasını onaylamasını değerlendiren Çin Savunma Bakanlığı, ülkenin egemenliğini korumak ve her türlü dış müdahaleyi önlemek için gerekli tüm önlemleri alacaklarını belirtti.
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian’ın yazılı açıklamasında, “Çin Halk Kurtuluş Ordusu, ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunmak ve her türlü dış müdahaleyi tereddütsüz önlemek için gerekli tüm önlemleri alacak” ifadesine yer verildi.
Çin ordusunun, Tayvan’ın bağımsızlık kazanmasını amaçlayan her türlü ayrılıkçı komployu durdurmaya kararlı olduğu ve ‘anavatanın yeniden birleşmesi’ sürecini ilerletmeye devam edeceği kaydedilen açıklamada, “Tayvan’ın geleceği ulusun yeniden birleşmesinde yatıyor. Adanın güvenliği ise ABD’nin Tayvan’a silah satışına değil, Tayvan Boğazı’nın her iki tarafındaki yurttaşların ‘tek Çin’ ilkesine uygun ortak çabalarına bağlı” dendi.
ABD idaresi, Tayvan’ın elindeki Patriot hava savunma sistemleri için 100 milyon dolar değerindeki bakım hizmetinin sağlanmasına onay vermişti.