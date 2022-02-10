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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sultan II. Abdülhamid Han' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sultan II. Abdülhamid Han' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ahirete irtihalinin yıl dönümünde cennetmekân Sultan II. Abdülhamid Han’ı rahmetle, hürmetle, minnetle yâd ediyorum" mesajını paylaştı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T19:40+0300
2022-02-10T19:40+0300
2022-02-10T19:40+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
sultan ii. abdülhamid han
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultan II. Abdülhamid Han’ın ölüm yıl dönümü sebebiyle mesaj yayımladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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recep tayyip erdoğan, sultan ii. abdülhamid han
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sultan II. Abdülhamid Han' paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ahirete irtihalinin yıl dönümünde cennetmekân Sultan II. Abdülhamid Han’ı rahmetle, hürmetle, minnetle yâd ediyorum" mesajını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultan II. Abdülhamid Han’ın ölüm yıl dönümü sebebiyle mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Ahirete irtihalinin yıl dönümünde cennetmekân Sultan II. Abdülhamid Han’ı rahmetle, hürmetle, minnetle yâd ediyorum.