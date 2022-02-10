Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kovid-19 testleri negatif çıktı

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu."Son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı" diyen Prof. Dr. Topaloğlu, "Ben çok yakın bir zamanda hatta yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı" açıklamasını yaptı.
Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı" diyen Prof. Dr. Topaloğlu, "Ben çok yakın bir zamanda hatta yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.