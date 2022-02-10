https://tr.sputniknews.com/20220210/cumhurbaskani-erdoganin-pcr-testi-negatif-cikti-1053716265.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kovid-19 testleri negatif çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kovid-19 testleri negatif çıktı

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı" açıklamasını... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T18:47+0300

2022-02-10T18:47+0300

2022-02-10T18:58+0300

recep tayyip erdoğan kapısı

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1053362613_0:62:1201:737_1920x0_80_0_0_2c8ff9d362f217ef7ce19aafe0df2a7b.jpg

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu."Son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı" diyen Prof. Dr. Topaloğlu, "Ben çok yakın bir zamanda hatta yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan kapısı, recep tayyip erdoğan