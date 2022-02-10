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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PCR testi negatif çıktı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kovid-19 testleri negatif çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kovid-19 testleri negatif çıktı
Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı" açıklamasını... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T18:47+0300
2022-02-10T18:58+0300
recep tayyip erdoğan kapısı
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Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu."Son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı" diyen Prof. Dr. Topaloğlu, "Ben çok yakın bir zamanda hatta yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan kapısı, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kovid-19 testleri negatif çıktı

18:47 10.02.2022 (güncellendi: 18:58 10.02.2022)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AA
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Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı" açıklamasını yaptı.
Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı" diyen Prof. Dr. Topaloğlu, "Ben çok yakın bir zamanda hatta yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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