D-100 karayolunda polisle şüpheliler arasında kovalamacada bir kadın hayatını kaybetti

İstanbul'da Bakırköy D-100 karayolunda uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü S.K yanında bulunan kadın Y.A ile birlikte 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Polis ve kaçan sürücü arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında sürücünün polise silah gösterdiği, polisinde ateş açarak karşılık verdiği öğrenildi. Bunun üzerine silahlı çatışma yaşandı.D-100 karayolunda devam eden kovalamaca sonrası kaçan sürücü Bakırköy'de bulunan sitenin bahçesinde kaza yaparak durabildi. Sürücü S.K., araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışsa da kısa sürede yakalandı.Kovalamaca sonrası polis ekipleri otomobilin etrafını çevirdi. İçerde bulunan Y.A isimli kadının yaralı olduğu gördü. Olay yerine çağrılan ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.7 defa ‘kayıp’ başvurusu yapılmışPolis ekipleri araçta yaptığı incelemede, bir miktar uyuşturucu madde, şarjör ve mermiler ile polis sireni bulundu. Otomobil incelenmek üzere polis merkezine götürülürken, S.K'nın 17 ayrı olaydan suç kaydı olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Y.A. hakkında ise 7 defa ‘kayıp’ başvurusu yapıldığı öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Konuya ilişkin yapılan soruşturmada da 2 polisin gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan, kaçan sürücünün kullandığı otomobilin kiralık olduğu ortaya çıktı.
Bakırköy'de D-100 karayolunda bir sürücü uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayıp kaçtı. Polis ve sürücü arasında başlayan kovalamaca sonucu kaçan sürücü, bir sitenin bahçesinde kaza yaparak durabildi. Otomobilde yolcu bölümünde oturan ve nasıl yaralandığı henüz bilinmeyen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul'da Bakırköy D-100 karayolunda uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü S.K yanında bulunan kadın Y.A ile birlikte 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.
Polis ve kaçan sürücü arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında sürücünün polise silah gösterdiği, polisinde ateş açarak karşılık verdiği öğrenildi.
Bunun üzerine silahlı çatışma yaşandı.D-100 karayolunda devam eden kovalamaca sonrası kaçan sürücü Bakırköy'de bulunan sitenin bahçesinde kaza yaparak durabildi. Sürücü S.K., araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışsa da kısa sürede yakalandı.
Kovalamaca sonrası polis ekipleri otomobilin etrafını çevirdi. İçerde bulunan Y.A isimli kadının yaralı olduğu gördü. Olay yerine çağrılan ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
7 defa ‘kayıp’ başvurusu yapılmış
Polis ekipleri araçta yaptığı incelemede, bir miktar uyuşturucu madde, şarjör ve mermiler ile polis sireni bulundu. Otomobil incelenmek üzere polis merkezine götürülürken, S.K'nın 17 ayrı olaydan suç kaydı olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Y.A. hakkında ise 7 defa ‘kayıp’ başvurusu yapıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Konuya ilişkin yapılan soruşturmada da 2 polisin gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan, kaçan sürücünün kullandığı otomobilin kiralık olduğu ortaya çıktı.