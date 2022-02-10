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Danimarka Kraliçesi koronavirüse yakalandı
Danimarka Kraliçesi koronavirüse yakalandı
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe'nin koronavirüse yakalandığı açıklandı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T00:01+0300
2022-02-10T00:01+0300
koronavirüs
koronavirüs
danimarka
kraliçe 2. margrethe
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Danimarka Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 82 yaşındaki Margrethe'nin aşı olmasına rağmen salı akşamı yapılan testte sonucun pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı. Kraliçe'nin hafif hastalık belirtileri olduğu ifade edilen açıklamada, Margrethe'nin bugün Norveç'te başlaması planlanan tatil planını iptal ederek kendini Kopenhag'daki sarayda izole ettiği ifade edildi. II. Margrethe, 14 Ocak'ta tahttaki 50. yılını kutlamıştı. Kutlama için planlanan bazı etkinlikler Kovid-19 salgını nedeniyle eylül ayına ertelenmişti.
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koronavirüs, danimarka, kraliçe 2. margrethe, ii. margrethe

Danimarka Kraliçesi koronavirüse yakalandı

00:01 10.02.2022
© AFP 2021 / MADS CLAUS RASMUSSENDanimarka Kraliçesi II. Margrethe
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AFP 2021 / MADS CLAUS RASMUSSEN
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Danimarka Kraliçesi II. Margrethe'nin koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Danimarka Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 82 yaşındaki Margrethe'nin aşı olmasına rağmen salı akşamı yapılan testte sonucun pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Kraliçe'nin hafif hastalık belirtileri olduğu ifade edilen açıklamada, Margrethe'nin bugün Norveç'te başlaması planlanan tatil planını iptal ederek kendini Kopenhag'daki sarayda izole ettiği ifade edildi.
II. Margrethe, 14 Ocak'ta tahttaki 50. yılını kutlamıştı. Kutlama için planlanan bazı etkinlikler Kovid-19 salgını nedeniyle eylül ayına ertelenmişti.
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