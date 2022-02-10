https://tr.sputniknews.com/20220210/danimarka-kralicesi-koronaviruse-yakalandi-1053680476.html

Danimarka Kraliçesi koronavirüse yakalandı

Danimarka Kraliçesi koronavirüse yakalandı

Danimarka Kraliçesi II. Margrethe'nin koronavirüse yakalandığı açıklandı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T00:01+0300

2022-02-10T00:01+0300

2022-02-10T00:01+0300

koronavirüs

koronavirüs

danimarka

kraliçe 2. margrethe

ii. margrethe

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Danimarka Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 82 yaşındaki Margrethe'nin aşı olmasına rağmen salı akşamı yapılan testte sonucun pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı. Kraliçe'nin hafif hastalık belirtileri olduğu ifade edilen açıklamada, Margrethe'nin bugün Norveç'te başlaması planlanan tatil planını iptal ederek kendini Kopenhag'daki sarayda izole ettiği ifade edildi. II. Margrethe, 14 Ocak'ta tahttaki 50. yılını kutlamıştı. Kutlama için planlanan bazı etkinlikler Kovid-19 salgını nedeniyle eylül ayına ertelenmişti.

danimarka

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koronavirüs, danimarka, kraliçe 2. margrethe, ii. margrethe