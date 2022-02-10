https://tr.sputniknews.com/20220210/diyanet-isleri-baskani-erbas-alevilere-hakaret-eden-kisiye-tepki-gosterdi-1053681309.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Alevilere hakaret eden kişiye tepki gösterdi: Asla kabul edilemez

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Alevilere hakaret eden kişiye tepki gösterdi: Asla kabul edilemez

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Alevi kardeşlerimizi hedef alan her türlü söylem ve tutum hepimize yapılmıştır, asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum."... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T00:27+0300

2022-02-10T00:27+0300

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türkiye

aleviler

ali erbaş

hakaret

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Erbaş, bir kişinin sosyal medyada Alevilere yönelik küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullanmasına ilişkin, Twitter hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:"Asırlardır süregelen kardeşliğimize kastetmek isteyenlere fırsat vermeden, fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Alevi kardeşlerimizi hedef alan her türlü söylem ve tutum hepimize yapılmıştır, asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum."

türkiye

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aleviler, ali erbaş, hakaret