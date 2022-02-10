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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Alevilere hakaret eden kişiye tepki gösterdi: Asla kabul edilemez
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Alevilere hakaret eden kişiye tepki gösterdi: Asla kabul edilemez
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Alevi kardeşlerimizi hedef alan her türlü söylem ve tutum hepimize yapılmıştır, asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum."... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T00:27+0300
2022-02-10T00:28+0300
türkiye
aleviler
ali erbaş
hakaret
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Erbaş, bir kişinin sosyal medyada Alevilere yönelik küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullanmasına ilişkin, Twitter hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:"Asırlardır süregelen kardeşliğimize kastetmek isteyenlere fırsat vermeden, fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Alevi kardeşlerimizi hedef alan her türlü söylem ve tutum hepimize yapılmıştır, asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum."
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aleviler, ali erbaş, hakaret

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Alevilere hakaret eden kişiye tepki gösterdi: Asla kabul edilemez

00:27 10.02.2022 (güncellendi: 00:28 10.02.2022)
© AAAli Erbaş
Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AA
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Alevi kardeşlerimizi hedef alan her türlü söylem ve tutum hepimize yapılmıştır, asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.
Erbaş, bir kişinin sosyal medyada Alevilere yönelik küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullanmasına ilişkin, Twitter hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:
"Asırlardır süregelen kardeşliğimize kastetmek isteyenlere fırsat vermeden, fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Alevi kardeşlerimizi hedef alan her türlü söylem ve tutum hepimize yapılmıştır, asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum."
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