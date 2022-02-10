https://tr.sputniknews.com/20220210/donetsk-halk-cumhuriyeti-ukrayna-tanklari-donbasstaki-temas-hattina-dogru-aktariliyor-1053681015.html

Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna tankları Donbass’taki temas hattına doğru aktarılıyor

Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna tankları Donbass’taki temas hattına doğru aktarılıyor

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi Sözcüsü Basurin, Ukrayna tarafının Donbass’taki temas hattına doğru... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T00:22+0300

2022-02-10T00:22+0300

2022-02-10T00:22+0300

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donetsk halk cumhuriyeti

ukrayna

ukrayna ordusu

tank

eduard basurin

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DHC Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Ukrayna tarafının Donbass’taki temas hattına doğru tank birlikleri aktardığını söyledi.Basurin, “Halk Milisi istihbaratı Donetsk yönünde, mevzilerimizde 15 kilometreden daha az bir mesafede Ukrayna tanklarının ilerlediğini tespit etti” diye konuştu.Novotroitskoe köyünün bulunduğu bölgede Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 53. Mekanize Tugayına ait tank birliğinin yer değiştirdiğinin, Ukrayna ordusunun iki tank müfrezesinin de Adveyevka kentinin kuzeybatı banliyösünde konuşlandırıldığının tespit edildiğine dikkat çeken Basurin, ‘aynı durumun Gorlovka yönünde de gözlemlendiğini’ sözlerine ekledi.Basurin daha önce Rossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte Ukrayna ordusunun ‘kırmızı çizgileri’ geçmesi, yani taarruza geçip temas hattını aşması ve sivilleri kitleler halinde öldürmesi halinde Donetsk ordu birliklerinin karşılık vereceğini belirtmişti.‘Kırmızı çizgileri’ de tarif eden Basurin, “Birincisi, sivillerin kitleler halinde öldürülmesi. Bu, geri adım atılıp uzaklaşılması gereken bir çizgi. İkincisi, düşmanın bizim tarafımıza doğru ilerlemesi ve temas hattını geçmesi” demişti.Ukrayna ordusunun Donbass’taki birliklerini güçlendirmeye devam ettiğine de dikkat çeken Basurin, “Halk cumhuriyetlerine karşı düşman grubu büyümeye devam ediyor” vurgusunu yapmıştı.Sözcü, ‘yasak olmasına rağmen Donbass’taki temas hattında yabancı askeri eğitmenlerin ve paralı askerlerin de bulunduğunu’ ifade etmişti.Kiev, Nisan 2014'ten bu yana Ukrayna'da yaşanan darbeden sonra Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon yürütüyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, çatışmalarda bu güne kadar 13 binden fazla insan yaşamını yitirdi, yaklaşık 44 bin kişi de yaralandı.

https://tr.sputniknews.com/20220209/beyaz-saray-ukraynadan-kapsamli-bir-tahliye-plani-icinde-degiliz-1053679230.html

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