https://tr.sputniknews.com/20220210/donetsk-halk-cumhuriyeti-ukrayna-tanklari-donbasstaki-temas-hattina-dogru-aktariliyor-1053681015.html
Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna tankları Donbass’taki temas hattına doğru aktarılıyor
Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna tankları Donbass’taki temas hattına doğru aktarılıyor
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi Sözcüsü Basurin, Ukrayna tarafının Donbass’taki temas hattına doğru... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T00:22+0300
2022-02-10T00:22+0300
2022-02-10T00:22+0300
ukrayna krizi
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti
ukrayna
ukrayna ordusu
tank
eduard basurin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053167002_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_fdaf91b236cf31725c40089144eb7113.jpg
DHC Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Ukrayna tarafının Donbass’taki temas hattına doğru tank birlikleri aktardığını söyledi.Basurin, “Halk Milisi istihbaratı Donetsk yönünde, mevzilerimizde 15 kilometreden daha az bir mesafede Ukrayna tanklarının ilerlediğini tespit etti” diye konuştu.Novotroitskoe köyünün bulunduğu bölgede Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 53. Mekanize Tugayına ait tank birliğinin yer değiştirdiğinin, Ukrayna ordusunun iki tank müfrezesinin de Adveyevka kentinin kuzeybatı banliyösünde konuşlandırıldığının tespit edildiğine dikkat çeken Basurin, ‘aynı durumun Gorlovka yönünde de gözlemlendiğini’ sözlerine ekledi.Basurin daha önce Rossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte Ukrayna ordusunun ‘kırmızı çizgileri’ geçmesi, yani taarruza geçip temas hattını aşması ve sivilleri kitleler halinde öldürmesi halinde Donetsk ordu birliklerinin karşılık vereceğini belirtmişti.‘Kırmızı çizgileri’ de tarif eden Basurin, “Birincisi, sivillerin kitleler halinde öldürülmesi. Bu, geri adım atılıp uzaklaşılması gereken bir çizgi. İkincisi, düşmanın bizim tarafımıza doğru ilerlemesi ve temas hattını geçmesi” demişti.Ukrayna ordusunun Donbass’taki birliklerini güçlendirmeye devam ettiğine de dikkat çeken Basurin, “Halk cumhuriyetlerine karşı düşman grubu büyümeye devam ediyor” vurgusunu yapmıştı.Sözcü, ‘yasak olmasına rağmen Donbass’taki temas hattında yabancı askeri eğitmenlerin ve paralı askerlerin de bulunduğunu’ ifade etmişti.Kiev, Nisan 2014'ten bu yana Ukrayna'da yaşanan darbeden sonra Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon yürütüyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, çatışmalarda bu güne kadar 13 binden fazla insan yaşamını yitirdi, yaklaşık 44 bin kişi de yaralandı.
https://tr.sputniknews.com/20220209/beyaz-saray-ukraynadan-kapsamli-bir-tahliye-plani-icinde-degiliz-1053679230.html
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053167002_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_946a39fc0390504cab62d26d05b0d26a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna, ukrayna ordusu, tank, eduard basurin
Donetsk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna tankları Donbass’taki temas hattına doğru aktarılıyor
Abone ol
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi Sözcüsü Basurin, Ukrayna tarafının Donbass’taki temas hattına doğru tank birlikleri aktardığını söyledi.
DHC Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Ukrayna tarafının Donbass’taki temas hattına doğru tank birlikleri aktardığını söyledi.
Basurin, “Halk Milisi istihbaratı Donetsk yönünde, mevzilerimizde 15 kilometreden daha az bir mesafede Ukrayna tanklarının ilerlediğini tespit etti” diye konuştu.
Novotroitskoe köyünün bulunduğu bölgede Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 53. Mekanize Tugayına ait tank birliğinin yer değiştirdiğinin, Ukrayna ordusunun iki tank müfrezesinin de Adveyevka kentinin kuzeybatı banliyösünde konuşlandırıldığının tespit edildiğine dikkat çeken Basurin, ‘aynı durumun Gorlovka yönünde de gözlemlendiğini’ sözlerine ekledi.
Basurin daha önce Rossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte Ukrayna ordusunun ‘kırmızı çizgileri’ geçmesi, yani taarruza geçip temas hattını aşması ve sivilleri kitleler halinde öldürmesi halinde Donetsk ordu birliklerinin karşılık vereceğini belirtmişti.
‘Kırmızı çizgileri’ de tarif eden Basurin, “Birincisi, sivillerin kitleler halinde öldürülmesi. Bu, geri adım atılıp uzaklaşılması gereken bir çizgi. İkincisi, düşmanın bizim tarafımıza doğru ilerlemesi ve temas hattını geçmesi” demişti.
Ukrayna ordusunun Donbass’taki birliklerini güçlendirmeye devam ettiğine de dikkat çeken Basurin, “Halk cumhuriyetlerine karşı düşman grubu büyümeye devam ediyor” vurgusunu yapmıştı.
Sözcü, ‘yasak olmasına rağmen Donbass’taki temas hattında yabancı askeri eğitmenlerin ve paralı askerlerin de bulunduğunu’ ifade etmişti.
Kiev, Nisan 2014'ten bu yana Ukrayna'da yaşanan darbeden sonra Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon yürütüyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, çatışmalarda bu güne kadar 13 binden fazla insan yaşamını yitirdi, yaklaşık 44 bin kişi de yaralandı.