https://tr.sputniknews.com/20220210/emo-yonetim-kurulu-uyesi-sakarya-isparta-yasanan-elektrik-kesintisini-degerlendirdi-1053694626.html
EMO Yönetim Kurulu Üyesi Sakarya, Isparta yaşanan elektrik kesintisini değerlendirdi
EMO Yönetim Kurulu Üyesi Sakarya, Isparta yaşanan elektrik kesintisini değerlendirdi
Isparta’da yaşanan elektrik kesintisini değerlendiren Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya, “Yaşanan kesinti belediyenin yetersizliği... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T11:44+0300
2022-02-10T11:44+0300
2022-02-10T11:44+0300
anlat bana
türkiye
elektrik mühendisleri odası (emo)
olgun sakarya
isparta
elektrik kesintisi
kar yağışı
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EMO Yönetim Kurulu Üyesi Sakarya, Isparta yaşanan elektrik kesintisini değerlendirdi - 09.02.2022 Anlat Bana
EMO Yönetim Kurulu Üyesi Sakarya, Isparta yaşanan elektrik kesintisini değerlendirdi - 09.02.2022 Anlat Bana
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya, Isparta’da 88 saat süren elektrik kesintisini Radyo Sputnik’te Meliha Okur’la Anlat Bana programında değerlendirdi.Sakarya, “Kamuoyunda yoğun kar yağısı nedeniyle elektriğin kesildiğine yönelik bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. İrlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası meteoroloji tarafından daha önce duyuruldu ve valilikler uyarı açıklaması yaptı. Dolayısıyla bunun tedbirinin alınması gerekirdi. Kesintiyi hava şartlarına bağlamak çok doğru gelmiyor. Erzurum, Kars ve Van gibi bölgelerimiz aylarca kar altında kalıyor ama elektriksiz kalmıyor. Yaşanan kesinti belediyenin yetersizliği ve dağıtım şirketinin yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmasından kaynaklanıyor” dedi.‘Burada dağıtım şirketinin ciddi bir ihmali ve yetersizliği var’Elektrik dağıtım şirketlerinin bu gibi durumlara ilişkin acil eylem planı olması gerektiğini ifade eden Sakarya, “Elektrik dağıtım şebekeleri her yıl düzenli olarak kontrol edilmeli ve kontroller sonucu ortaya çıkan arıza oluşturabilecek hususlar onarılmalı. Bu konuda ciddi bir eksiklik olduğunu ve bunun da dağıtım şirketinin sorumluluğunda olduğunu düşünüyorum. Burada dağıtım şirketinin ciddi bir ihmali ve yetersizliği var” dedi.‘Özelleştirmelerin bizi getirdiği sonuç zam, pahalılılık ve karanlık’Elektrik dağıtımının özelleştirilmesindeki amaçları sıralayan Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya, “Elektrik dağıtımının özelleştirilmesinin amaçları arasında varlıkların verimli işletilmesi, maliyetlerinin düşürülmesi, arz güvenliğinin sağlanması, kayıp kaçakların düşürülmesi, rekabet sonucu oluşacak fiyatlardan tüketicilerin yararlanması vardı. Hangisi oldu diye sormak gerekir. Özelleştirmelerin bizi getirdiği sonuç zam, pahalılık ve karanlık oldu” diye konuştu.‘Abonelerin tazminat hakkı var’Elektrik kesintisi yaşayanların tazminat alabileceğini ifade eden Sakarya, şu ifadeleri kullandı:
isparta
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2022
Meliha Okur
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Meliha Okur
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Meliha Okur
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg
türkiye, elektrik mühendisleri odası (emo), olgun sakarya, isparta, elektrik kesintisi, kar yağışı, аудио
EMO Yönetim Kurulu Üyesi Sakarya, Isparta yaşanan elektrik kesintisini değerlendirdi
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Isparta’da yaşanan elektrik kesintisini değerlendiren Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya, “Yaşanan kesinti belediyenin yetersizliği ve dağıtım şirketinin yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmasından kaynaklanıyor” dedi.
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya, Isparta’da 88 saat süren elektrik kesintisini Radyo Sputnik’te Meliha Okur’la Anlat Bana programında değerlendirdi.
Sakarya, “Kamuoyunda yoğun kar yağısı nedeniyle elektriğin kesildiğine yönelik bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. İrlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası meteoroloji tarafından daha önce duyuruldu ve valilikler uyarı açıklaması yaptı. Dolayısıyla bunun tedbirinin alınması gerekirdi. Kesintiyi hava şartlarına bağlamak çok doğru gelmiyor. Erzurum, Kars ve Van gibi bölgelerimiz aylarca kar altında kalıyor ama elektriksiz kalmıyor. Yaşanan kesinti belediyenin yetersizliği ve dağıtım şirketinin yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmasından kaynaklanıyor” dedi.
‘Burada dağıtım şirketinin ciddi bir ihmali ve yetersizliği var’
Elektrik dağıtım şirketlerinin bu gibi durumlara ilişkin acil eylem planı olması gerektiğini ifade eden Sakarya, “Elektrik dağıtım şebekeleri her yıl düzenli olarak kontrol edilmeli ve kontroller sonucu ortaya çıkan arıza oluşturabilecek hususlar onarılmalı. Bu konuda ciddi bir eksiklik olduğunu ve bunun da dağıtım şirketinin sorumluluğunda olduğunu düşünüyorum. Burada dağıtım şirketinin ciddi bir ihmali ve yetersizliği var” dedi.
‘Özelleştirmelerin bizi getirdiği sonuç zam, pahalılılık ve karanlık’
Elektrik dağıtımının özelleştirilmesindeki amaçları sıralayan Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya, “Elektrik dağıtımının özelleştirilmesinin amaçları arasında varlıkların verimli işletilmesi, maliyetlerinin düşürülmesi, arz güvenliğinin sağlanması, kayıp kaçakların düşürülmesi, rekabet sonucu oluşacak fiyatlardan tüketicilerin yararlanması vardı. Hangisi oldu diye sormak gerekir. Özelleştirmelerin bizi getirdiği sonuç zam, pahalılık ve karanlık oldu” diye konuştu.
‘Abonelerin tazminat hakkı var’
Elektrik kesintisi yaşayanların tazminat alabileceğini ifade eden Sakarya, şu ifadeleri kullandı:
“Tazminat hakkı tabii ki var. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan mevzuat çerçevesinde enerjinin arz güvenliğine yönelik bir eşik sınırı var. Eşik değerlerin aşılması halinde dağıtım şirketi herhangi bir abone başvurusuna gerek kalmaksızın aboneye tazminat ödemek zorunda. Rakam yanlış hatırlamıyorsam 80 lira. Sanayide 400-460 liraya kadar çıkıyor. Dağıtım şirketinin 10 saati aşan bir kesinti olduğu için abonelere bunu ödemesi gerekiyor. İkincisi vatandaşın elektronik cihazlarının zarar görmesi, buzdolaplarında yiyeceklerinin bozulması gibi durumlarda da zararlarının tazmin edilmesine hakları var.”