https://tr.sputniknews.com/20220210/emo-yonetim-kurulu-uyesi-sakarya-isparta-yasanan-elektrik-kesintisini-degerlendirdi-1053694626.html

EMO Yönetim Kurulu Üyesi Sakarya, Isparta yaşanan elektrik kesintisini değerlendirdi

EMO Yönetim Kurulu Üyesi Sakarya, Isparta yaşanan elektrik kesintisini değerlendirdi

Isparta’da yaşanan elektrik kesintisini değerlendiren Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya, “Yaşanan kesinti belediyenin yetersizliği... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T11:44+0300

2022-02-10T11:44+0300

2022-02-10T11:44+0300

anlat bana

türkiye

elektrik mühendisleri odası (emo)

olgun sakarya

isparta

elektrik kesintisi

kar yağışı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053694569_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_8a9bec5444b8a3755a08c8b591598124.jpg

EMO Yönetim Kurulu Üyesi Sakarya, Isparta yaşanan elektrik kesintisini değerlendirdi - 09.02.2022 Anlat Bana EMO Yönetim Kurulu Üyesi Sakarya, Isparta yaşanan elektrik kesintisini değerlendirdi - 09.02.2022 Anlat Bana

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya, Isparta’da 88 saat süren elektrik kesintisini Radyo Sputnik’te Meliha Okur’la Anlat Bana programında değerlendirdi.Sakarya, “Kamuoyunda yoğun kar yağısı nedeniyle elektriğin kesildiğine yönelik bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. İrlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası meteoroloji tarafından daha önce duyuruldu ve valilikler uyarı açıklaması yaptı. Dolayısıyla bunun tedbirinin alınması gerekirdi. Kesintiyi hava şartlarına bağlamak çok doğru gelmiyor. Erzurum, Kars ve Van gibi bölgelerimiz aylarca kar altında kalıyor ama elektriksiz kalmıyor. Yaşanan kesinti belediyenin yetersizliği ve dağıtım şirketinin yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmasından kaynaklanıyor” dedi.‘Burada dağıtım şirketinin ciddi bir ihmali ve yetersizliği var’Elektrik dağıtım şirketlerinin bu gibi durumlara ilişkin acil eylem planı olması gerektiğini ifade eden Sakarya, “Elektrik dağıtım şebekeleri her yıl düzenli olarak kontrol edilmeli ve kontroller sonucu ortaya çıkan arıza oluşturabilecek hususlar onarılmalı. Bu konuda ciddi bir eksiklik olduğunu ve bunun da dağıtım şirketinin sorumluluğunda olduğunu düşünüyorum. Burada dağıtım şirketinin ciddi bir ihmali ve yetersizliği var” dedi.‘Özelleştirmelerin bizi getirdiği sonuç zam, pahalılılık ve karanlık’Elektrik dağıtımının özelleştirilmesindeki amaçları sıralayan Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya, “Elektrik dağıtımının özelleştirilmesinin amaçları arasında varlıkların verimli işletilmesi, maliyetlerinin düşürülmesi, arz güvenliğinin sağlanması, kayıp kaçakların düşürülmesi, rekabet sonucu oluşacak fiyatlardan tüketicilerin yararlanması vardı. Hangisi oldu diye sormak gerekir. Özelleştirmelerin bizi getirdiği sonuç zam, pahalılık ve karanlık oldu” diye konuştu.‘Abonelerin tazminat hakkı var’Elektrik kesintisi yaşayanların tazminat alabileceğini ifade eden Sakarya, şu ifadeleri kullandı:

isparta

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Meliha Okur https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

Meliha Okur https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Meliha Okur https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

türkiye, elektrik mühendisleri odası (emo), olgun sakarya, isparta, elektrik kesintisi, kar yağışı, аудио