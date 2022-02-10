https://tr.sputniknews.com/20220210/erdogan-polonya-cumhurbaskani-duda-ile-telefonda-gorustu-1053711741.html

Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü

Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T16:49+0300

2022-02-10T16:49+0300

2022-02-10T16:53+0300

politika

recep tayyip erdoğan

türkiye

polonya

emine erdoğan

geçmiş olsun

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan da Polonya Cumhurbaşkanı Duda’ya nezaketi ve iyi dilekleri için teşekkür etti. İki ülke ilişkilerini güçlendirecek hususların ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Polonya ilişkilerini her alanda daha da geliştirmek, stratejik ortaklığı “Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi” mekanizmasının tesisiyle taçlandırmak istediklerini ifade etti. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimi yakından takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda Türkiye olarak tansiyonun düşürülmesi amacıyla girişimlerini sürdürdüklerini kaydetti.

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recep tayyip erdoğan, türkiye, polonya, emine erdoğan, geçmiş olsun