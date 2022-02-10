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Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü
Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T16:49+0300
2022-02-10T16:53+0300
politika
recep tayyip erdoğan
türkiye
polonya
emine erdoğan
geçmiş olsun
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan da Polonya Cumhurbaşkanı Duda’ya nezaketi ve iyi dilekleri için teşekkür etti. İki ülke ilişkilerini güçlendirecek hususların ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Polonya ilişkilerini her alanda daha da geliştirmek, stratejik ortaklığı “Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi” mekanizmasının tesisiyle taçlandırmak istediklerini ifade etti. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimi yakından takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda Türkiye olarak tansiyonun düşürülmesi amacıyla girişimlerini sürdürdüklerini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220208/cumhurbaskani-erdogandan-barzaniye-tesekkur--1053632059.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, polonya, emine erdoğan, geçmiş olsun

Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü

16:49 10.02.2022 (güncellendi: 16:53 10.02.2022)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye İHA ihraç edecektir - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Polonya Cumhurbaşkanı Duda’ya nezaketi ve iyi dilekleri için teşekkür etti.
İki ülke ilişkilerini güçlendirecek hususların ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Polonya ilişkilerini her alanda daha da geliştirmek, stratejik ortaklığı “Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi” mekanizmasının tesisiyle taçlandırmak istediklerini ifade etti.
Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimi yakından takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda Türkiye olarak tansiyonun düşürülmesi amacıyla girişimlerini sürdürdüklerini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
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