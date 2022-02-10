https://tr.sputniknews.com/20220210/erol-kose-esinden-tazminat-alarak-bosandi-1053720847.html

Erol Köse eşinden tazminat alarak boşandı

Erol Köse eşinden tazminat alarak boşandı

Ünlü yapımcı Erol Köse kendisine 50 bin TL nafaka ile 10 milyon TL tazminat istemiyle dava açan eşi Fulden Köse'ye karşı açtığı karşı boşanma davasını kazandı... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T21:45+0300

2022-02-10T21:45+0300

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yaşam

erol köse

boşanma davası

boşanma

tazminat

fulden köse

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Erol Köse, eşi Fulden Köse'ye karşı açtığı karşı boşanma davasını 3 yıl son kazandı. Fulden Köse’nin, Erol Köse’ye 175 bin TL tazminat ödemesine karar verildi.Erol Köse’nin eşi Fulden Köse 'zina, sadakatsizlik ve haysiyetsiz hayat sürme, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet, pek kötü ve onur kırıcı davranış içeren şiddetli geçimsizlik' nedeniyle boşanma davası açmıştı.Evliliğinden kısa süre sonra strese bağlı troid, migren, boyun fıtığı gibi bir kısım hastalıklara yakalandığını belirten Fulden Köse dilekçesinde psikologdan profesyonel destek aldığını anlatmıştı. Boşanma dilekçesinde, “Sistematik işkenceye maruz kalan Fulden Köse, şiddet mağdurları gibi güven kaybı, yalnızlaştırılma, bağımlı hale gelme gibi sonuçlara sürüklenmiştir” denilmişti.Yapımcı Erol Köse de karşı boşanma davası açarak tazminat talebinde bulunmuştu. Yaklaşık 3 yıldır devam eden gizlilik kararı bulunan çekişmeli boşanma davası sonuçlandı.İstanbul Aile Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya Erol Köse avukatı İsmail Filiz ile Fulden Köse avukatı ile katılım sağladı. Mahkeme, tarafların boşanmasına Fulden Köse'nin açtığı 10 milyon TL tazminat ve 50 bin TL nafaka talepli davanın reddine karar verdi. Erol Köse'nin açmış olduğu boşanma davasını kabul eden mahkeme, kusurlu taraf olarak görülen Fulden Köse'nin ünlü yapımcıya maddi manevi olmak üzere toplanda 175 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Erol Köse “Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı.

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