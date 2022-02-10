https://tr.sputniknews.com/20220210/eski-baskan-putini-munih-guvenlik-konferansinda-konusmaya-nasil-ikna-ettigini-anlatti--1053704771.html

Eski başkan, Putin'i Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşmaya nasıl ikna ettiğini anlattı

Eski başkan, Putin'i Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşmaya nasıl ikna ettiğini anlattı

Eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl’un dış politika ve güvenlikten sorumlu danışmanı Horst Teltschik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i 10 Şubat 2007’de... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T14:58+0300

2022-02-10T14:58+0300

2022-02-10T14:59+0300

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Sputnik’e konuşan Teltschik, “Devlet Başkanı Putin göreve geldiğinde fırsat olduğunda onunla konuşmak isteyip istemediğim soruldu. Ben de elbette bunu kabul ettim. Moskova, St. Petersburg ve Soçi’de kendisi ile birkaç kez görüşme imkanım oldu. Bu görüşmelerimizden birinde onu bizzat, başkanlığını yaptığım Münih Güvenlik Konferansı’na davet ettim. O da bana biri benimki, biri de Davos’taki iş konferansına olmak üzere iki davet aldığını, bunlardan birine gidecek olursa bunun benim davetim olacağını söyledi. Sözünü de tuttu” ifadelerini kullandı. Teltschik, Putin'in konuşması sırasında ABD’nin Romanya ve Bulgaristan’a füze savunma sistemi konuşlandırma planı gibi bir dizi önemli konuyu gündeme getirdiğini hatırlattı. Bu silahların İran tarafından füze fırlatılması ihtimalinden çok Rusya’ya karşı konuşlandırıldığını düşündüğünü kaydeden Teltschik, “Bu nedenle Devlet Başkanı’nın konuşması hakkındaki gazeteciler önündeki değerlendirmem şu şekilde ve çok basitti: İki taraf da, yani ABD ve NATO ile Rusya masaya oturup Putin’in gündeme getirdiği ortak meseleleri çözmeli” ifadelerini kullandı. Putin 10 Şubat 2007’de Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada ABD’nin dış politikası ve tek kutuplu dünya düzeni, NATO’nun genişleme ve Doğu Avrupa’ya füze savunma sistemleri konuşlandırma planlarını sert bir dille eleştirmişti.

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rusya, almanya, abd, ab, nato, münih güvenlik konferansı, vladimir putin