https://tr.sputniknews.com/20220210/fifadan-yeni-teknoloji-adimi-yari-otomatik-ofsayt-sistemi-1053698512.html

FIFA'dan yeni teknoloji adımı: Yarı otomatik ofsayt sistemi

FIFA'dan yeni teknoloji adımı: Yarı otomatik ofsayt sistemi

FIFA, VAR sisteminin ardından yeşil sahalarda fark yaratacak yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji sayesinde ofsaytlar 3 saniye gibi kısa bir... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T12:42+0300

2022-02-10T12:42+0300

2022-02-10T12:42+0300

spor

fifa

ofsayt

video yardımcı hakem (var)

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SAOT adı verilen yeni sistem devam eden Kulüpler Dünya Kupası'nda denenecek.Sistem yapay zekanın sahadaki tüm oyuncuları takip etmesiyle sonuca varıyor. Böylece ofsayt anında kesin ve 3 saniye kadar kısa bir sürede sonuç verebiliyor. Denemeler olumlu sonuçlanırsa SAOT, sene sonunda Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda kullanılacak.Hawk-eye'ın gol çizgisi teknolojisine çok benzeyen kamerayı pozisyona göre hareket ettirerek ofsayt kararlarıyla ilgili hataların çoğunu ortadan kaldıracağı düşünülüyor.2023-24 sezonunda Premier Lig ve tüm büyük yerel liglerde kullanılan mevcut ofsayt teknolojisinin yenisiyle değiştirilmesi planlanıyor.Yarı otomatik ofsayt nedir?Futbol gelişen teknoloji ile birlikte büyümeye devam ediyor.Yapay zeka tabanlı teknoloji, otomatik top algılamayı kullanıyor ve hızlıca bir oyuncunun pozisyonunun üç boyutlu modellerini oluştuyor.Sistem, kameralardan gelen izleme verilerini ve sensör teknolojisini kullanarak topa vuruş anının doğruluğunu iyileştiriyor. Bir oyuncunun 3 boyutlu iskeletinin bir başka oyuncunun vücudunun hangi bölümünün en önde olduğunu belirlemek için modellenme çizerek karar vermede öncülük ediyor.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fifa, ofsayt, video yardımcı hakem (var)