https://tr.sputniknews.com/20220210/firat-tanisin-8-yillik-evliligi-5-dakikada-bitti-1053691522.html

Fırat Tanış'ın 8 yıllık evliliği 5 dakikada bitti

Fırat Tanış'ın 8 yıllık evliliği 5 dakikada bitti

Ekrem İmamoğlu'na 'tiyatro' yanıtıyla gündeme gelen 'Aziz' dizisinin 'Mösyö Pierre'si Fırat Tanış, 8 yıllık eşinden 5 dakikada boşandı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T10:35+0300

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yaşam

fırat tanış

tiyatro

eş

boşanma

evlilik

dava

ekrem imamoğlu

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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İBB Başkanı İmamoğlu'na 'tiyatro' cevabıyla son dönemde eleştirilen ve ‘Kulüp’ dizisindeki oyunculuğuyla da dikkat çeken Fırat Tanış, 8 yıllık eşi Kübra Tanış’la tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.Aziz dizisinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davada çiftin duruşması yaklaşık 5 dakika sürdü. Güneş'te yer alan habere göre; ikilinin, 8 yaşındaki kızlarının velayeti anneye verildi.Mahkeme, Fırat Tanış’ın eşine nafaka ödemesine hükmetti.

https://tr.sputniknews.com/20220118/firat-tanistan-imamoglunun-tiyatro-aciklamasina-tepki-muhalefeti-boyle-iktidarini-siz-dusunun-1052861102.html

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fırat tanış, tiyatro, eş, boşanma, evlilik, dava, ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)