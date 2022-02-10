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https://tr.sputniknews.com/20220210/firat-tanisin-8-yillik-evliligi-5-dakikada-bitti-1053691522.html
Fırat Tanış'ın 8 yıllık evliliği 5 dakikada bitti
Fırat Tanış'ın 8 yıllık evliliği 5 dakikada bitti
Ekrem İmamoğlu'na 'tiyatro' yanıtıyla gündeme gelen 'Aziz' dizisinin 'Mösyö Pierre'si Fırat Tanış, 8 yıllık eşinden 5 dakikada boşandı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T10:35+0300
2022-02-10T10:35+0300
yaşam
fırat tanış
tiyatro
boşanma
evlilik
dava
ekrem imamoğlu
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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İBB Başkanı İmamoğlu'na 'tiyatro' cevabıyla son dönemde eleştirilen ve ‘Kulüp’ dizisindeki oyunculuğuyla da dikkat çeken Fırat Tanış, 8 yıllık eşi Kübra Tanış’la tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.Aziz dizisinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davada çiftin duruşması yaklaşık 5 dakika sürdü. Güneş'te yer alan habere göre; ikilinin, 8 yaşındaki kızlarının velayeti anneye verildi.Mahkeme, Fırat Tanış’ın eşine nafaka ödemesine hükmetti.
https://tr.sputniknews.com/20220118/firat-tanistan-imamoglunun-tiyatro-aciklamasina-tepki-muhalefeti-boyle-iktidarini-siz-dusunun-1052861102.html
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fırat tanış, tiyatro, eş, boşanma, evlilik, dava, ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

Fırat Tanış'ın 8 yıllık evliliği 5 dakikada bitti

10:35 10.02.2022
© Fotoğraf : Instagram / Fırat TanışFırat Tanış
Fırat Tanış - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© Fotoğraf : Instagram / Fırat Tanış
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Ekrem İmamoğlu'na 'tiyatro' yanıtıyla gündeme gelen 'Aziz' dizisinin 'Mösyö Pierre'si Fırat Tanış, 8 yıllık eşinden 5 dakikada boşandı.
İBB Başkanı İmamoğlu'na 'tiyatro' cevabıyla son dönemde eleştirilen ve ‘Kulüp’ dizisindeki oyunculuğuyla da dikkat çeken Fırat Tanış, 8 yıllık eşi Kübra Tanış’la tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.
Aziz dizisinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davada çiftin duruşması yaklaşık 5 dakika sürdü. Güneş'te yer alan habere göre; ikilinin, 8 yaşındaki kızlarının velayeti anneye verildi.
Mahkeme, Fırat Tanış’ın eşine nafaka ödemesine hükmetti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
TÜRKİYE
Fırat Tanış'tan İmamoğlu'nun 'tiyatro' açıklamasına tepki: Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün
18 Ocak, 19:10
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