https://tr.sputniknews.com/20220210/fransiz-bakan-moreno-basortulu-kadinlar-futbol-oynayabilir-1053711078.html

Fransız Bakan Moreno: Başörtülü kadınlar futbol oynayabilir

Fransız Bakan Moreno: Başörtülü kadınlar futbol oynayabilir

Senatoda kabul edilen ve spor müsabakalarında başörtüsü yasağını öngören yasa teklifinin tartışıldığı Fransa'da Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T16:46+0300

2022-02-10T16:46+0300

2022-02-10T16:48+0300

fransa

başörtüsü

futbol

kadın

elisabeth moreno

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Moreno, LCI kanalında yaptığı açıklamada, kamuya açık alanlarda kadınların istediği gibi giyinebileceğini ve başörtülü kadınların bunu zorla taktığını söylemenin doğru olmadığını kaydetti. Senatörlere tepki göstererek "Kadınların giysilerinin siyasi araç olarak kullanılmasından bıktım. Başörtülü kadınlar futbol oynayabilir. Neden mümkün olmasın?" diyen Moreno, başörtülü kadınların futbol oynamasını yasaklamanın yasalara aykırı olduğunu vurguladı. Moreno, kadınların ayrımcılığa uğramadan spor yapmalarını desteklediğini, futbol sahasında başörtüsünün yasak olmadığını ve yasalara saygı gösterilmesini istediğini söyledi.Ulusal Meclis, 19 Ocak'ta Senato'nun kabul ettiği ve spor müsabakalarında başörtüsünün yasaklanmasını öngören yasa teklifini görüşüyor. Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için Ulusal Meclis'in de bunu onaylaması gerekiyor. Teklifin kabul edilmesi halinde Fransa'daki spor federasyonları ve bağlı kuruluşlarca düzenlenen spor müsabakalarında, 'bariz dini sembollerin' kullanılmasına izin verilmeyecek.

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fransa, başörtüsü, futbol, kadın, elisabeth moreno