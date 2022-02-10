Gaziantepli baklava ustaları: Yunanistan 'Baklava bizim' diyerek kendi kendine gelin güvey oluyor

"Yani bu konunun tartışılması bile çok tuhaf. Baklavanın biraz tarihine bakarsak Osmanlı Devleti'ne kadar uzanan, atalarımızdan bize ulaşan ve saray tatlısı olarak bilinen bir tatlıdır. Gaziantep baklavası zaten coğrafi işaret tescili almış bir ürünümüzdür. Zaten tüm dünyada da baklava denince akla Türkiye ve Gaziantep geliyor. Yani Yunanistan tarafının sürekli bu konuyu gündeme getirmesi ve baklava bizim demesi kendi kendilerine gelin güvey olmalarıdır. Onların çabası sadece boş bir gündem oluşturmaktan başka bir şey değildir. Çünkü baklava bizim coğrafi işaretli ürünümüz."