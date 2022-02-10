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https://tr.sputniknews.com/20220210/gaziantepli-baklava-ustalari-yunanistan-baklava-bizim-diyerek-kendi-kendine-gelin-guvey-oluyor-1053707426.html
Gaziantepli baklava ustaları: Yunanistan 'Baklava bizim' diyerek kendi kendine gelin güvey oluyor
Gaziantepli baklava ustaları: Yunanistan 'Baklava bizim' diyerek kendi kendine gelin güvey oluyor
Türkiye'nin baklava başkenti Gaziantep'teki baklavacılar, son günlerde Yunanistan basınında sık sık yer alan baklavanın kendilerine ait olduğuna ilişkin... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T15:41+0300
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baklava
yaşam
gaziantep
yunanistan
tepki
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Yunanistan basınında son günlerde tekrar artış gösteren 'Baklava Yunan tatlısıdır' şeklindeki haberler Gaziantepli baklavacıların tepkisini çekti. Yunan basınında yer alan bu şekildeki açıklamalara tepki gösteren Gaziantepli baklava ustaları, baklavanın coğrafi işaretli Türk tatlısı olduğunu belirtti.‘Baklava Türkiye ve Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünüdür’Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Baklavacılar, Tatlıcılar ve Pastacılar Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci, baklavanın Gaziantep'in tescilli ürünü olduğunu söyledi:‘Baklava bizim geleneksel tatlımız, bu konunun tartışılması bile çok tuhaf’Gaziantep'te 35 yıldır baklava ustalığı yapan ve kentteki işletmesinden dünyanın dört bir yanına baklava ihraç eden Levent Aktaş ise şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20191002/yunan-gazeteciler-gercek-baklava-gaziantepte-1040307730.html
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baklava, gaziantep, yunanistan, tepki

Gaziantepli baklava ustaları: Yunanistan 'Baklava bizim' diyerek kendi kendine gelin güvey oluyor

15:41 10.02.2022 (güncellendi: 15:47 10.02.2022)
© İHABaklava, Gaziantep
Baklava, Gaziantep - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© İHA
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Türkiye'nin baklava başkenti Gaziantep'teki baklavacılar, son günlerde Yunanistan basınında sık sık yer alan baklavanın kendilerine ait olduğuna ilişkin haberlere tepki gösterdi. Gaziantepli baklavacılar, "Baklava bizim dünya çapında coğrafi işaret olarak tescilli olan geleneksel bir tatlımızdır" dedi.
Yunanistan basınında son günlerde tekrar artış gösteren 'Baklava Yunan tatlısıdır' şeklindeki haberler Gaziantepli baklavacıların tepkisini çekti.
Yunan basınında yer alan bu şekildeki açıklamalara tepki gösteren Gaziantepli baklava ustaları, baklavanın coğrafi işaretli Türk tatlısı olduğunu belirtti.

‘Baklava Türkiye ve Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünüdür’

Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Baklavacılar, Tatlıcılar ve Pastacılar Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci, baklavanın Gaziantep'in tescilli ürünü olduğunu söyledi:
"Herkesin bildiği gibi biz Gaziantepliler olarak Gaziantep baklavasının dünya genelinde geçerliliği olan coğrafi işaret tescil belgesini almıştık. Yani bize göre bu konuların artık konuşulmasına, tartışılmasına ve gündeme getirilmesine bile gerek yok. Baklava, dünyada Türkiye, Türkiye'de Gaziantep'te üretilen tescilli bir Türk tatlısıdır. Bu iş bitmiş bir iştir, bunun gündeme getirilmesi ve Yunanlılar tarafından tartışılması kendi kendilerini avutmak için boş bir çabadır. Gaziantep baklavası dünya genelinde kabul gören coğrafi işaretli tatlıdır.”
Baklava, kadayıf, Gaziantep - Sputnik Türkiye

‘Baklava bizim geleneksel tatlımız, bu konunun tartışılması bile çok tuhaf’

Gaziantep'te 35 yıldır baklava ustalığı yapan ve kentteki işletmesinden dünyanın dört bir yanına baklava ihraç eden Levent Aktaş ise şunları söyledi:
"Yani bu konunun tartışılması bile çok tuhaf. Baklavanın biraz tarihine bakarsak Osmanlı Devleti'ne kadar uzanan, atalarımızdan bize ulaşan ve saray tatlısı olarak bilinen bir tatlıdır. Gaziantep baklavası zaten coğrafi işaret tescili almış bir ürünümüzdür. Zaten tüm dünyada da baklava denince akla Türkiye ve Gaziantep geliyor. Yani Yunanistan tarafının sürekli bu konuyu gündeme getirmesi ve baklava bizim demesi kendi kendilerine gelin güvey olmalarıdır. Onların çabası sadece boş bir gündem oluşturmaktan başka bir şey değildir. Çünkü baklava bizim coğrafi işaretli ürünümüz."
Yunan gazeteciler: Gerçek baklava Gaziantep'te - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2019
YAŞAM
Yunan gazeteciler: Gerçek baklava Gaziantep'te
2 Ekim 2019, 16:26
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