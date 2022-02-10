https://tr.sputniknews.com/20220210/google-haritalarda-urkutucu-adamlar-meksikali-kartel-uyeleri-olabilir-1053708752.html

Google Haritalar'da 'ürkütücü' adamlar: 'Meksikalı kartel üyeleri olabilir'

Google Haritalar'da 'ürkütücü' adamlar: 'Meksikalı kartel üyeleri olabilir'

Google Haritalar'ın Meksika'da kadrajına takılan görüntüler, yol kenarında duran maskeli adamların bir kartel üyesi olabilecekleri şeklinde yorumlandı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T15:59+0300

2022-02-10T15:59+0300

2022-02-10T15:59+0300

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meksika

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Bir Reddit kullanıcısı tarafından Google Haritalar'da tespit edilen görüntülerde, Meksika'nın Nacozari De Garcia kentindeki Moctezuma'da yolun ortasında duran birkaç kişinin maskelerle birlikte bir yol kenarında bekledikleri görülüyor.'Meksika'da maskeli adamlar buldum' başlıklı gönderide, Çığlık filmiyle ünlenen maskeden takan bir adama, yüz maskesi ve şapkalı bir adam ile kurt adam kılığına giren bir diğer kişi eşlik ediyor .Paylaşıma yorum yapan çok sayıda kullanıcı, adamların bir kartelin üyesi olduğunu iddia etti. Bir kullanıcı, "Bu kartel. Bu maskelilerden uzakta olmak istersin" ifadelerini kullandı. Meksika'da çok sayıda kartelin silahlı soygun, cinayet ve gasp gibi suçlar işledikleri biliniyor. Son olarak da, 'El Guacho' lakaplı Louis Alonso Quintana isimli bir kartel lideri, 2019'da 3 kadın ve 6 çocuğun öldürüldüğü bir cinayet nedeniyle tutuklanmıştı.Geçen ay da, Meksika'da 'El Cano' lakaplı bir çeteci, ülkenin Guadalupe kentinde bir tavuk dükkanında tutuklandı. Nuevo León'daki Sinaloa Karteli'nin lideri olan 'El Cano', polisle girdiği çatışmada iki kişiyi öldürdükten sonra ele geçirildi.

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