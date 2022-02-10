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Görüntülü konuşma esnasında telefonu çalındı
Görüntülü konuşma esnasında telefonu çalındı
Mersin'de görüntülü telefon görüşmesi yapan genç kızın elindeki cep telefonunu çalıp kaçan şüpheli, önce kameralara ardından polise yakalandı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T13:08+0300
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Mezitli ilçesi Bakanlık Caddesi üzerinde görüntülü telefon görüşmesi yapan genç kızın cep telefonu, şüpheli bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen 19 yaşındaki M.Ü.Ö, çaldığı cep telefonu ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, sevk edildiği mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.Peşinden koştu ama yetişemediÖte yandan, kapkaç anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, elindeki cep telefonu ile görüntülü görüşme yapan genç kızın karşısından gelen şüphelinin, telefonu elinden alarak hızla uzaklaştığı görüldü. Kamera kayıtlarından ayrıca genç kızın zanlının peşinden koştuğu anlara dair görüntüler de yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20211024/yolda-yuruyen-kadina-kapkac-guvenlik-kamerasina-yakalandi-1050129919.html
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türkiye, mersin, kapkaç, kadın, telefon

Görüntülü konuşma esnasında telefonu çalındı

13:08 10.02.2022 (güncellendi: 13:38 10.02.2022)
© İHAGörüntülü konuşma yaparken telefonu çalındı
Görüntülü konuşma yaparken telefonu çalındı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© İHA
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Mersin'de görüntülü telefon görüşmesi yapan genç kızın elindeki cep telefonunu çalıp kaçan şüpheli, önce kameralara ardından polise yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Mezitli ilçesi Bakanlık Caddesi üzerinde görüntülü telefon görüşmesi yapan genç kızın cep telefonu, şüpheli bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen 19 yaşındaki M.Ü.Ö, çaldığı cep telefonu ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, sevk edildiği mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

Peşinden koştu ama yetişemedi

Öte yandan, kapkaç anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, elindeki cep telefonu ile görüntülü görüşme yapan genç kızın karşısından gelen şüphelinin, telefonu elinden alarak hızla uzaklaştığı görüldü. Kamera kayıtlarından ayrıca genç kızın zanlının peşinden koştuğu anlara dair görüntüler de yer aldı.
Yolda yürüyen kadına kapkaç güvenlik kamerasına yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
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Yolda yürüyen kadına kapkaç güvenlik kamerasına yakalandı
24 Ekim 2021, 16:36
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