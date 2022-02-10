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https://tr.sputniknews.com/20220210/guney-kibris-rusya-ile-charter-ucuslarinin-yeniden-baslatilmasina-iliskin-gorusmeler-suruyor-1053681470.html
Güney Kıbrıs: Rusya ile charter uçuşlarının yeniden başlatılmasına ilişkin görüşmeler sürüyor
Güney Kıbrıs: Rusya ile charter uçuşlarının yeniden başlatılmasına ilişkin görüşmeler sürüyor
Güney Kıbrıs Turizm Bakanı Perdios, Rusya Ulaştırma Bakanlığı ile Kıbrıs’ın tatil bölgelerine charter seferlerinin yeniden başlatılmasına ilişkin görüşmelerin... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T00:32+0300
2022-02-10T00:30+0300
dünya
güney kıbrıs
kıbrıs
rusya
charter seferleri
charter
savvas angelidis
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Güney Kıbrıs Turizm Bakanı Savvas Perdios, Rusya Ulaştırma Bakanlığı ile 2022'de Kıbrıs’ın tatil bölgelerine charter seferlerinin yeniden başlatılmasına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.Gazetecilere konuşan Perdios, son zamanlarda Rusya ile Kıbrıs arasında sadece düzenli uçuşların yapıldığını hatırlatarak, “Sadece Moskova'dan değil, Rusya’nın diğer bölgelerinden de charter seferlerin yeniden başlatılmasının mümkün olup olmadığını ve hangi havayollarının bu tür uçuşları gerçekleştirebileceğini sorduk. Şu anda kısıtlamalar devam ediyor. Rusların son yıllarda olduğu gibi Kıbrıs'a seyahat konusunda aynı ilgiye sahip olmaları durumunda charter uçuşlarının mümkün olabileceğine dair çok olumlu bir yanıt aldık” dedi.Kıbrıs'ın son zamanlarda Rusya vatandaşlarına açık olan Avrupa bölgesindeki birkaç ülkeden biri olduğuna vurgu yapan bakan, “Rusya Ulaştırma Bakanı, Kıbrıs'ın Rus aşılarını onaylamasını, Ruslara kovid için karantina, hastaneye yatış, beslenme ve rehabilitasyon da dahil olmak üzere ücretsiz tedavi sunulmasını çok olumlu değerlendirdi. Kıbrıs'ın ilk günden itibaren Sputnik V'yi koronavirüse karşı etkili bir aşı olarak tanıdığını hatırlatmak istiyorum. Ayrıca Rus Sputnik Light aşısı, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’ı ziyaret edecekler için uygun takviye doz olarak kabul edildi. Kıbrıs'ın son zamanlarda Rusya vatandaşlarına açık olan Avrupa bölgesindeki birkaç ülkeden biri olduğunu da vurgulamak istiyorum” diye konuştu.Rusya Ulaştırma Bakanlığı ile Moskova’nın yanı sıra Samara, Kazan ve Rostov’'dan da charter seferler gerçekleştirecek şirketlerle ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirten bakan, tur öperatörlerinin Rus turistler için hazırladığı tur paketlerine erişimin şu anda mümkün olduğunu kaydetti.Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, Ağustos 2021'den itibaren Moskova'dan Kıbrıs'a haftada 14 uçuşa izin vermişti. Moskova dışındaki Rus havaalanlarından Larnaka ve Baf'a haftada dört sefer düzenleniyor. Moskova'dan Kıbrıs'a uçuş gerçekleştiren şirketler arasında Aeroflot, Pobeda, Ural Airlines ve Cyprus Airways yer alıyor.Kıbrıs'a gidecek Ruslar için yolculuktan 72 saat önce yapılmış PCR testi veya 24 saat önce yapılmış hızlı test talep ediliyor. 1 Mart'tan itibaren Sputnik V veya takviye aşı Sputnik Light aşısı olan turistlerden PCR testi istenmeyecek.
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Güney Kıbrıs: Rusya ile charter uçuşlarının yeniden başlatılmasına ilişkin görüşmeler sürüyor

00:32 10.02.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girkoronavirüs, Domodedovo M.V. Lomonosov Uluslararası Havalimanı, Moskova, Rusya
koronavirüs, Domodedovo M.V. Lomonosov Uluslararası Havalimanı, Moskova, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
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Güney Kıbrıs Turizm Bakanı Perdios, Rusya Ulaştırma Bakanlığı ile Kıbrıs’ın tatil bölgelerine charter seferlerinin yeniden başlatılmasına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
Güney Kıbrıs Turizm Bakanı Savvas Perdios, Rusya Ulaştırma Bakanlığı ile 2022'de Kıbrıs’ın tatil bölgelerine charter seferlerinin yeniden başlatılmasına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.
Gazetecilere konuşan Perdios, son zamanlarda Rusya ile Kıbrıs arasında sadece düzenli uçuşların yapıldığını hatırlatarak, “Sadece Moskova'dan değil, Rusya’nın diğer bölgelerinden de charter seferlerin yeniden başlatılmasının mümkün olup olmadığını ve hangi havayollarının bu tür uçuşları gerçekleştirebileceğini sorduk. Şu anda kısıtlamalar devam ediyor. Rusların son yıllarda olduğu gibi Kıbrıs'a seyahat konusunda aynı ilgiye sahip olmaları durumunda charter uçuşlarının mümkün olabileceğine dair çok olumlu bir yanıt aldık” dedi.
Kıbrıs'ın son zamanlarda Rusya vatandaşlarına açık olan Avrupa bölgesindeki birkaç ülkeden biri olduğuna vurgu yapan bakan, “Rusya Ulaştırma Bakanı, Kıbrıs'ın Rus aşılarını onaylamasını, Ruslara kovid için karantina, hastaneye yatış, beslenme ve rehabilitasyon da dahil olmak üzere ücretsiz tedavi sunulmasını çok olumlu değerlendirdi. Kıbrıs'ın ilk günden itibaren Sputnik V'yi koronavirüse karşı etkili bir aşı olarak tanıdığını hatırlatmak istiyorum. Ayrıca Rus Sputnik Light aşısı, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs’ı ziyaret edecekler için uygun takviye doz olarak kabul edildi. Kıbrıs'ın son zamanlarda Rusya vatandaşlarına açık olan Avrupa bölgesindeki birkaç ülkeden biri olduğunu da vurgulamak istiyorum” diye konuştu.
Rusya Ulaştırma Bakanlığı ile Moskova’nın yanı sıra Samara, Kazan ve Rostov’'dan da charter seferler gerçekleştirecek şirketlerle ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirten bakan, tur öperatörlerinin Rus turistler için hazırladığı tur paketlerine erişimin şu anda mümkün olduğunu kaydetti.
Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, Ağustos 2021'den itibaren Moskova'dan Kıbrıs'a haftada 14 uçuşa izin vermişti. Moskova dışındaki Rus havaalanlarından Larnaka ve Baf'a haftada dört sefer düzenleniyor. Moskova'dan Kıbrıs'a uçuş gerçekleştiren şirketler arasında Aeroflot, Pobeda, Ural Airlines ve Cyprus Airways yer alıyor.
Kıbrıs'a gidecek Ruslar için yolculuktan 72 saat önce yapılmış PCR testi veya 24 saat önce yapılmış hızlı test talep ediliyor. 1 Mart'tan itibaren Sputnik V veya takviye aşı Sputnik Light aşısı olan turistlerden PCR testi istenmeyecek.
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