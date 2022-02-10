https://tr.sputniknews.com/20220210/hablemitoglu-sorusturmasinda-yeni-gelisme-1053720347.html

Hablemitoğlu soruşturmasında yeni gelişme

Hablemitoğlu soruşturmasında yeni gelişme

Ankara'da Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Nuri Gökhan... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T21:30+0300

2022-02-10T21:30+0300

2022-02-10T21:30+0300

türkiye

fetö

necip hablemitoğlu

nuri gökhan bozkır

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve örgütün hedefi haline gelen tarihçi-yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 2002'de Ankara'daki evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi olarak aranan Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın operasyonuyla Ukrayna'da yakalanarak 27 Ocak'ta Ankara'ya getirildi. Bozkır, emniyette 8 günlük sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.Emniyetteki işlemleri sırasında Bozkır ile irtibatlı olduğu iddia edilen 6 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, 3 Şubat'ta polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında emniyette ifade veren şüphelilerden 1'i, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden 2'si de savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı. Diğer 3 kişinin ise gözaltı süresi uzatıldı.

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fetö, necip hablemitoğlu, nuri gökhan bozkır