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https://tr.sputniknews.com/20220210/hablemitoglu-sorusturmasinda-yeni-gelisme-1053720347.html
Hablemitoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Hablemitoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Ankara'da Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Nuri Gökhan... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T21:30+0300
2022-02-10T21:30+0300
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fetö
necip hablemitoğlu
nuri gökhan bozkır
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve örgütün hedefi haline gelen tarihçi-yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 2002'de Ankara'daki evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi olarak aranan Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın operasyonuyla Ukrayna'da yakalanarak 27 Ocak'ta Ankara'ya getirildi. Bozkır, emniyette 8 günlük sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.Emniyetteki işlemleri sırasında Bozkır ile irtibatlı olduğu iddia edilen 6 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, 3 Şubat'ta polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında emniyette ifade veren şüphelilerden 1'i, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden 2'si de savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı. Diğer 3 kişinin ise gözaltı süresi uzatıldı.
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fetö, necip hablemitoğlu, nuri gökhan bozkır

Hablemitoğlu soruşturmasında yeni gelişme

21:30 10.02.2022
© AAAnkara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu öldürülen Doç. Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, MİT'in Ukrayna'daki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.
Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu öldürülen Doç. Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, MİT'in Ukrayna'daki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AA
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Ankara'da Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu öğrenilen ve gözaltına alınan 6 kişiden 1'i polis sorgusu, 2’si de savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı, 3 kişinin ise gözaltı süresi uzatıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve örgütün hedefi haline gelen tarihçi-yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 2002'de Ankara'daki evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi olarak aranan Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın operasyonuyla Ukrayna'da yakalanarak 27 Ocak'ta Ankara'ya getirildi. Bozkır, emniyette 8 günlük sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri sırasında Bozkır ile irtibatlı olduğu iddia edilen 6 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, 3 Şubat'ta polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında emniyette ifade veren şüphelilerden 1'i, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden 2'si de savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı. Diğer 3 kişinin ise gözaltı süresi uzatıldı.
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