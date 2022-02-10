Halil Falyalı'nın cenazesi Kuzey Kıbrıs'ta defnedildi

Halil Falyalı’nın cenaze namazı, İskele bölgesinde bulunan Kumyalı köyündeki Kumyalı Şht. Polat Poyraz Camisi'nde öğle namazını müteakip kılındı.Namaza, Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Ünal Üstel, Başbakan Faiz Sucuoğlu, bazı bakan, milletvekilleri, belediye başkanları, ailesi ve sevenleri katıldı.Halil Falyalı'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kumyalı Köy Kabristanlığı'na defnedildi.8 Şubat'ta Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ne nakledilen Falyalı, müdahalelere karşın hayatını kaybetmişti.Saldırıda, Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirmişti.Kuzey Kıbrıs'ta 2010'da bir davada "tehdit" gerekçesiyle yargılanan ve tutuklanan Falyalı, daha sonra serbest bırakılmıştı.Falyalı, geçen yıl ekimde ise "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı.Girne Kaza Mahkemesinde görülen dava takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı aralıkta serbest bırakılmıştı.Falyalı hakkında bir davanın da ABD'de devam ettiği belirtiliyor.
Kuzey Kıbrıs'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı son yolculuğuna uğurlandı.
Halil Falyalı’nın cenaze namazı, İskele bölgesinde bulunan Kumyalı köyündeki Kumyalı Şht. Polat Poyraz Camisi'nde öğle namazını müteakip kılındı.
Namaza, Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Ünal Üstel, Başbakan Faiz Sucuoğlu, bazı bakan, milletvekilleri, belediye başkanları, ailesi ve sevenleri katıldı.
Halil Falyalı'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kumyalı Köy Kabristanlığı'na defnedildi.
8 Şubat'ta Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ne nakledilen Falyalı, müdahalelere karşın hayatını kaybetmişti.
Saldırıda, Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Kuzey Kıbrıs'ta 2010'da bir davada "tehdit" gerekçesiyle yargılanan ve tutuklanan Falyalı, daha sonra serbest bırakılmıştı.
Falyalı, geçen yıl ekimde ise "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı.
Girne Kaza Mahkemesinde görülen dava takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı aralıkta serbest bırakılmıştı.
Falyalı hakkında bir davanın da ABD'de devam ettiği belirtiliyor.