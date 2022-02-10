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https://tr.sputniknews.com/20220210/halil-falyalinin-oldurulmesiyle-ilgili-kuzey-kibrista-2-kisi-daha-gozaltina-alindi-1053681609.html
Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili Kuzey Kıbrıs'ta 2 kişi daha gözaltına alındı
Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili Kuzey Kıbrıs'ta 2 kişi daha gözaltına alındı
Kuzey Kıbrıs'ta Halil Falyalı’nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı akşam saatlerinde Lefkoşa Ercan Havalimanı'nda 2 kişi daha gözaltına alındı... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T00:41+0300
2022-02-10T00:42+0300
halil falyalı
cinayet
kuzey kıbrıs
gözaltı
dünya
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Halil Falyalı’nın cinayeti ile ilgili gözaltılar devam ediyor. Sabah saatlerinde Kuzey Kıbrıs'ta 1 kişinin gözaltına alınmasının ardından akşam saatlerinde Lefkoşa Ercan Havalimanı'nda yurtdışına çıkış yapmaya çalışan 2 şüphelinin daha polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Saldırı sonrasında olayı soruşturan Kuzey Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyonda, cinayette dolaylı yoldan ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi yakalamak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nce bugün bazı adreslere baskın düzenlenmişti. Yürütülen soruşturma doğrultusunda düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Şüpheliler, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kıbrıs polisine teslim edilecek. Halil Falyalı’nın bulunduğu araca dün evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlemiş, saldırıda Falyalı ağır yaralanmış, şoförü Murat Demirtaş ise hayatını kaybetmişti. Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ne sevk edilen Falyalı’nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirilmişti.
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halil falyalı, cinayet, kuzey kıbrıs, gözaltı

Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili Kuzey Kıbrıs'ta 2 kişi daha gözaltına alındı

00:41 10.02.2022 (güncellendi: 00:42 10.02.2022)
© AAHalil Falyalı cinayeti
Halil Falyalı cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AA
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Kuzey Kıbrıs'ta Halil Falyalı’nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı akşam saatlerinde Lefkoşa Ercan Havalimanı'nda 2 kişi daha gözaltına alındı. Falyalı cinayetinde gözaltı sayısı 6’ya yükseldi.
Halil Falyalı’nın cinayeti ile ilgili gözaltılar devam ediyor. Sabah saatlerinde Kuzey Kıbrıs'ta 1 kişinin gözaltına alınmasının ardından akşam saatlerinde Lefkoşa Ercan Havalimanı'nda yurtdışına çıkış yapmaya çalışan 2 şüphelinin daha polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.
Saldırı sonrasında olayı soruşturan Kuzey Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyonda, cinayette dolaylı yoldan ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi yakalamak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nce bugün bazı adreslere baskın düzenlenmişti.
Yürütülen soruşturma doğrultusunda düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Şüpheliler, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kıbrıs polisine teslim edilecek.
Halil Falyalı’nın bulunduğu araca dün evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlemiş, saldırıda Falyalı ağır yaralanmış, şoförü Murat Demirtaş ise hayatını kaybetmişti. Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ne sevk edilen Falyalı’nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirilmişti.
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