https://tr.sputniknews.com/20220210/haluk-leventten-yemeksepeti-iscilerine-baklavali-destek-1053707329.html

Haluk Levent’ten Yemeksepeti işçilerine baklavalı destek

Haluk Levent’ten Yemeksepeti işçilerine baklavalı destek

Sanatçı Haluk Levent, Yemek Sepeti ve Banabi çalışanlarının grevlerinin 10. gününde şirketin genel merkezi önündeki eyleme katıldı. Levent, "Biliyorsunuz, 7... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T15:43+0300

2022-02-10T15:43+0300

2022-02-10T15:43+0300

yaşam

haluk levent

yemeksepeti

baklava

destek

grev

kurye

ücret

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Yemeksepeti ve Banabi çalışanlarının eylemleri 10. gününe ulaştı. Şirketin Genel Merkezi önünde yapılan eylemlere bugün sanatçı Haluk Levent de katılarak destek verdi.Levent, “Biliyorsunuz 7 yıldır nerede bir grev varsa oraya gider baklava götürürüm. Size de baklava getirdim. Umarım en kısa sürede sorunlarınız çözülür” dedi.Levent’le birlikte işçilere destek verenlerden biri de CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba idi.Ağbaba, “Yetkililere sesleniyoruz, bu sektörde sendikalaşmanın önündeki engel kaldırılmalı. Yemek Sepeti yönetimi işçilerin haklarını vermeli” diye konuştu.

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haluk levent, yemeksepeti, baklava, destek, grev, kurye, ücret