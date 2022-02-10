Haluk Levent’ten Yemeksepeti işçilerine baklavalı destek

Yemeksepeti ve Banabi çalışanlarının eylemleri 10. gününe ulaştı. Şirketin Genel Merkezi önünde yapılan eylemlere bugün sanatçı Haluk Levent de katılarak destek verdi.Levent, “Biliyorsunuz 7 yıldır nerede bir grev varsa oraya gider baklava götürürüm. Size de baklava getirdim. Umarım en kısa sürede sorunlarınız çözülür” dedi.Levent’le birlikte işçilere destek verenlerden biri de CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba idi.Ağbaba, “Yetkililere sesleniyoruz, bu sektörde sendikalaşmanın önündeki engel kaldırılmalı. Yemek Sepeti yönetimi işçilerin haklarını vermeli” diye konuştu.
Sanatçı Haluk Levent, Yemek Sepeti ve Banabi çalışanlarının grevlerinin 10. gününde şirketin genel merkezi önündeki eyleme katıldı. Levent, "Biliyorsunuz, 7 yıldır nerede bir grev varsa oraya gider baklava götürürüm. Size de baklava getirdim" dedi.
Yemeksepeti ve Banabi çalışanlarının eylemleri 10. gününe ulaştı. Şirketin Genel Merkezi önünde yapılan eylemlere bugün sanatçı Haluk Levent de katılarak destek verdi.
Levent, “Biliyorsunuz 7 yıldır nerede bir grev varsa oraya gider baklava götürürüm. Size de baklava getirdim. Umarım en kısa sürede sorunlarınız çözülür” dedi.
Levent’le birlikte işçilere destek verenlerden biri de CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba idi.
Ağbaba, “Yetkililere sesleniyoruz, bu sektörde sendikalaşmanın önündeki engel kaldırılmalı. Yemek Sepeti yönetimi işçilerin haklarını vermeli” diye konuştu.