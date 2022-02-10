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https://tr.sputniknews.com/20220210/hareket-halindeki-trenden-atlayan-yolcu-son-anda-olumden-dondu-1053714989.html
Hareket halindeki trenden atlayan yolcu son anda ölümden döndü
Hareket halindeki trenden atlayan yolcu son anda ölümden döndü
Hindistan'da bir yolcu treninden atlayan kişi, dengesini kaybederek yere düşünce ölümden döndü. Yolcunun trenin altına girmesini şans eseri olay yerinde... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T18:18+0300
2022-02-10T18:18+0300
yaşam
hindistan
tren
yolcu
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Olay, 8 Şubat Salı günü Hindistan'daki Warangal Tren İstasyonu'nda gerçekleşti. Telangana eyaletindeki istasyona giren hareket halindeki tren yolcu indirip yeni yolcu almaya hazırlanıyordu. Ancak trenin tamamen durmasını beklemeyen sabırsız bir yolcu, hareket halindeki trenden dışarı atladı. 22 yaşında olduğu öğrenilen yolcu dengesini kaybederek platformun kenarına düştü. Yuvarlanarak trenin altına girme riski atlatan yolcuyu, o esnada olay yerinde olan bir polis fark ederek son anda kurtardı. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Hindistan Trenyolu Bakanlığı tarafından Twitter'da yayınlanan görüntüler 28 bin görüntülenme topladı. Kimi sosyal medya kullanıcıları yolcunun dikkatsizliğine tepki gösterirken, kimileri yolcuların güvenliği için trenlere otomatik açılıp kapanan kapıların yerleştirilmesi gerektiğini söyledi.Bakanlık paylaşımda, "Kıymetli bir yaşam, görev başındaki güvenlik personeli tarafından kurtarıldı. Trenyollarının tüm yolculardan talebi, hareket halindeki bir trene binmemeleri ve hareket halindeki trenden inmemeleridir" ifadelerine yer verdi.
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hindistan, tren, yolcu

Hareket halindeki trenden atlayan yolcu son anda ölümden döndü

18:18 10.02.2022
© REUTERS / PRASHANT WAYDANDEHindistan'ın Maharashtra eyaletinde binlerce kişi, sokağa çıkma yasağı devreye girmeden eyaleti terk etmek için tren istasyonlarına akın etti
Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde binlerce kişi, sokağa çıkma yasağı devreye girmeden eyaleti terk etmek için tren istasyonlarına akın etti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / PRASHANT WAYDANDE
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Hindistan'da bir yolcu treninden atlayan kişi, dengesini kaybederek yere düşünce ölümden döndü. Yolcunun trenin altına girmesini şans eseri olay yerinde bulunan bir polis engelledi.
Olay, 8 Şubat Salı günü Hindistan'daki Warangal Tren İstasyonu'nda gerçekleşti.
Telangana eyaletindeki istasyona giren hareket halindeki tren yolcu indirip yeni yolcu almaya hazırlanıyordu. Ancak trenin tamamen durmasını beklemeyen sabırsız bir yolcu, hareket halindeki trenden dışarı atladı. 22 yaşında olduğu öğrenilen yolcu dengesini kaybederek platformun kenarına düştü.
Yuvarlanarak trenin altına girme riski atlatan yolcuyu, o esnada olay yerinde olan bir polis fark ederek son anda kurtardı.
Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.
Hindistan Trenyolu Bakanlığı tarafından Twitter'da yayınlanan görüntüler 28 bin görüntülenme topladı.
Kimi sosyal medya kullanıcıları yolcunun dikkatsizliğine tepki gösterirken, kimileri yolcuların güvenliği için trenlere otomatik açılıp kapanan kapıların yerleştirilmesi gerektiğini söyledi.
Bakanlık paylaşımda, "Kıymetli bir yaşam, görev başındaki güvenlik personeli tarafından kurtarıldı. Trenyollarının tüm yolculardan talebi, hareket halindeki bir trene binmemeleri ve hareket halindeki trenden inmemeleridir" ifadelerine yer verdi.
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