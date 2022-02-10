https://tr.sputniknews.com/20220210/hareket-halindeki-trenden-atlayan-yolcu-son-anda-olumden-dondu-1053714989.html

Hareket halindeki trenden atlayan yolcu son anda ölümden döndü

Hareket halindeki trenden atlayan yolcu son anda ölümden döndü

Hindistan'da bir yolcu treninden atlayan kişi, dengesini kaybederek yere düşünce ölümden döndü. Yolcunun trenin altına girmesini şans eseri olay yerinde... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T18:18+0300

2022-02-10T18:18+0300

2022-02-10T18:18+0300

yaşam

hindistan

tren

yolcu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104165/52/1041655250_0:127:3187:1920_1920x0_80_0_0_15bbb789aed5535e81853e9c9431ad48.jpg

Olay, 8 Şubat Salı günü Hindistan'daki Warangal Tren İstasyonu'nda gerçekleşti. Telangana eyaletindeki istasyona giren hareket halindeki tren yolcu indirip yeni yolcu almaya hazırlanıyordu. Ancak trenin tamamen durmasını beklemeyen sabırsız bir yolcu, hareket halindeki trenden dışarı atladı. 22 yaşında olduğu öğrenilen yolcu dengesini kaybederek platformun kenarına düştü. Yuvarlanarak trenin altına girme riski atlatan yolcuyu, o esnada olay yerinde olan bir polis fark ederek son anda kurtardı. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Hindistan Trenyolu Bakanlığı tarafından Twitter'da yayınlanan görüntüler 28 bin görüntülenme topladı. Kimi sosyal medya kullanıcıları yolcunun dikkatsizliğine tepki gösterirken, kimileri yolcuların güvenliği için trenlere otomatik açılıp kapanan kapıların yerleştirilmesi gerektiğini söyledi.Bakanlık paylaşımda, "Kıymetli bir yaşam, görev başındaki güvenlik personeli tarafından kurtarıldı. Trenyollarının tüm yolculardan talebi, hareket halindeki bir trene binmemeleri ve hareket halindeki trenden inmemeleridir" ifadelerine yer verdi.

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hindistan, tren, yolcu