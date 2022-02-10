Hareket halindeki trenden atlayan yolcu son anda ölümden döndü

Olay, 8 Şubat Salı günü Hindistan'daki Warangal Tren İstasyonu'nda gerçekleşti. Telangana eyaletindeki istasyona giren hareket halindeki tren yolcu indirip yeni yolcu almaya hazırlanıyordu. Ancak trenin tamamen durmasını beklemeyen sabırsız bir yolcu, hareket halindeki trenden dışarı atladı. 22 yaşında olduğu öğrenilen yolcu dengesini kaybederek platformun kenarına düştü. Yuvarlanarak trenin altına girme riski atlatan yolcuyu, o esnada olay yerinde olan bir polis fark ederek son anda kurtardı. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Hindistan Trenyolu Bakanlığı tarafından Twitter'da yayınlanan görüntüler 28 bin görüntülenme topladı. Kimi sosyal medya kullanıcıları yolcunun dikkatsizliğine tepki gösterirken, kimileri yolcuların güvenliği için trenlere otomatik açılıp kapanan kapıların yerleştirilmesi gerektiğini söyledi.Bakanlık paylaşımda, "Kıymetli bir yaşam, görev başındaki güvenlik personeli tarafından kurtarıldı. Trenyollarının tüm yolculardan talebi, hareket halindeki bir trene binmemeleri ve hareket halindeki trenden inmemeleridir" ifadelerine yer verdi.
Hindistan'da bir yolcu treninden atlayan kişi, dengesini kaybederek yere düşünce ölümden döndü. Yolcunun trenin altına girmesini şans eseri olay yerinde bulunan bir polis engelledi.
Olay, 8 Şubat Salı günü Hindistan'daki Warangal Tren İstasyonu'nda gerçekleşti.
Telangana eyaletindeki istasyona giren hareket halindeki tren yolcu indirip yeni yolcu almaya hazırlanıyordu. Ancak trenin tamamen durmasını beklemeyen sabırsız bir yolcu, hareket halindeki trenden dışarı atladı. 22 yaşında olduğu öğrenilen yolcu dengesini kaybederek platformun kenarına düştü.
Yuvarlanarak trenin altına girme riski atlatan yolcuyu, o esnada olay yerinde olan bir polis fark ederek son anda kurtardı.
Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.
Hindistan Trenyolu Bakanlığı tarafından Twitter'da yayınlanan görüntüler 28 bin görüntülenme topladı.
Kimi sosyal medya kullanıcıları yolcunun dikkatsizliğine tepki gösterirken, kimileri yolcuların güvenliği için trenlere otomatik açılıp kapanan kapıların yerleştirilmesi gerektiğini söyledi.
Bakanlık paylaşımda, "Kıymetli bir yaşam, görev başındaki güvenlik personeli tarafından kurtarıldı. Trenyollarının tüm yolculardan talebi, hareket halindeki bir trene binmemeleri ve hareket halindeki trenden inmemeleridir" ifadelerine yer verdi.
Committed to Service & Care !
A precious life was saved by on duty alert RPF Personnel at Warangal Railway Station, Telangana.