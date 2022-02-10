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HDP’li Paylan’dan Kılıçdaroğlu’na destek
HDP’li Paylan’dan Kılıçdaroğlu’na destek
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Elektrik faturasını ödemiyorum" açıklamasına destek veren Paylan, “Kesinlikle bu protestoya katılıyoruz ve ödemeyeceğiz”... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T22:08+0300
2022-02-10T22:21+0300
türkiye
garo paylan
hdp
kemal kılıçdaroğlu
elektrik
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HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “Erdoğan, 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu..TELE1 canlı yayınında konuşan Paylan, Kılıçdaroğlu’na destek açıklamasında bulunarak, ‘Ben de ödemeyeceğim" dedi.'Tüm bu elektrik dağıtım şirketlerinin kamulaştırılması lazım'Elektrik dağıtım şirketlerinin kamulaştırılması gerektiğini belirten Paylan, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun teklifini değerli buluyoruz. Biz de bu protestoya kesinlikle katılıyoruz. Biz zaten ücretsiz olmasını savunan bir partiyiz. Bir önerimiz de var. Dün bir yasa teklifi sunduk. Tüm bu elektrik dağıtım şirketlerinin kamulaştırılması lazım. Tüm istedikleri kâr. Oysa elektrik bir piyasa odağı olamaz. Elektrik bir ihtiyaçtır. Ve sosyal bir devlet ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz olmalı. Bu zamlar geri alınmalıdır” dedi.Sunucu Fatir Ertürk’ün, “Yani siz de faturanızı ödemeyecek misiniz?” sorusunu yanıtlayan HDP’li Garo Paylan, “Kesinlikle bu protestoya katılıyoruz ve ödemeyeceğiz” dedi.Paylan, “HDP genelinde böyle bir tavır var mı?” sorusuna ise, “Tabii ki bunu merkez yürüme kurulumuzda görüşmemiz gerekiyor. Bizim için sayın Kılıçdaroğlu’nun önerisi çok kıymetli” şeklinde yanıt verdi.
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garo paylan, hdp, kemal kılıçdaroğlu, elektrik

HDP’li Paylan’dan Kılıçdaroğlu’na destek

22:08 10.02.2022 (güncellendi: 22:21 10.02.2022)
© AA / Raşit Aydoğan Garo Paylan
Garo Paylan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AA / Raşit Aydoğan
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Elektrik faturasını ödemiyorum" açıklamasına destek veren Paylan, “Kesinlikle bu protestoya katılıyoruz ve ödemeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “Erdoğan, 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu..
TELE1 canlı yayınında konuşan Paylan, Kılıçdaroğlu’na destek açıklamasında bulunarak, ‘Ben de ödemeyeceğim" dedi.

'Tüm bu elektrik dağıtım şirketlerinin kamulaştırılması lazım'

Elektrik dağıtım şirketlerinin kamulaştırılması gerektiğini belirten Paylan, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun teklifini değerli buluyoruz. Biz de bu protestoya kesinlikle katılıyoruz. Biz zaten ücretsiz olmasını savunan bir partiyiz. Bir önerimiz de var. Dün bir yasa teklifi sunduk. Tüm bu elektrik dağıtım şirketlerinin kamulaştırılması lazım. Tüm istedikleri kâr. Oysa elektrik bir piyasa odağı olamaz. Elektrik bir ihtiyaçtır. Ve sosyal bir devlet ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz olmalı. Bu zamlar geri alınmalıdır” dedi.
Sunucu Fatir Ertürk’ün, “Yani siz de faturanızı ödemeyecek misiniz?” sorusunu yanıtlayan HDP’li Garo Paylan, “Kesinlikle bu protestoya katılıyoruz ve ödemeyeceğiz” dedi.
Paylan, “HDP genelinde böyle bir tavır var mı?” sorusuna ise, “Tabii ki bunu merkez yürüme kurulumuzda görüşmemiz gerekiyor. Bizim için sayın Kılıçdaroğlu’nun önerisi çok kıymetli” şeklinde yanıt verdi.
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