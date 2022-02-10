Hollanda, NATO bünyesindeki Litvanya askeri birliğini 350 kişiye çıkaracak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hollanda’nın NATO programı kapsamında Litvanya'daki askeri birliğini 270'den 350 kişiye çıkaracağı belirtildi.Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren’in Litvanya ziyareti sonrasında yapılan açıklamada, “Bakanlar Kurulu, NATO'nun Gelişmiş İleri Varlık (eFP) programına katkısını 270 askerden 350 askere çıkarmaya karar verdi. Bu ek birlik, bu yıldan itibaren konuşlandırılmaya başlayacak” ifadelerine yer verildi.Kasım ayında Hollanda'nın NATO programı çerçevesinde Litvanya'daki katılımını üç yıllığına, 31 Aralık 2024'e kadar uzatacağı bildirilmişti.NATO'nun Doğu Avrupa’daki varlığını artırmaya yönelik Gelişmiş İleri Varlık (eFP) programı, ‘Rusya’yı kontrol etmek’ amacıyla 2016’da kabul edilmişti. Bu programın bir parçası olarak Baltık ülkelerinde ve Polonya’da dört çok uluslu tabur grubu konuşlandırılmış bulunuyor.
Hollanda Savunma Bakanlığı, Amsterdam’ın NATO programı kapsamında Litvanya'daki askeri birliğini 270'den 350 kişiye çıkaracağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hollanda’nın NATO programı kapsamında Litvanya'daki askeri birliğini 270'den 350 kişiye çıkaracağı belirtildi.
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren’in Litvanya ziyareti sonrasında yapılan açıklamada, “Bakanlar Kurulu, NATO'nun Gelişmiş İleri Varlık (eFP) programına katkısını 270 askerden 350 askere çıkarmaya karar verdi. Bu ek birlik, bu yıldan itibaren konuşlandırılmaya başlayacak” ifadelerine yer verildi.
Kasım ayında Hollanda'nın NATO programı çerçevesinde Litvanya'daki katılımını üç yıllığına, 31 Aralık 2024'e kadar uzatacağı bildirilmişti.
NATO'nun Doğu Avrupa’daki varlığını artırmaya yönelik Gelişmiş İleri Varlık (eFP) programı, ‘Rusya’yı kontrol etmek’ amacıyla 2016’da kabul edilmişti. Bu programın bir parçası olarak Baltık ülkelerinde ve Polonya’da dört çok uluslu tabur grubu konuşlandırılmış bulunuyor.