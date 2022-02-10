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'İç turizmde yüzde 50 fiyat artışı yaşanacak'
'İç turizmde yüzde 50 fiyat artışı yaşanacak'
Jolly CEO'su Mert Vardar, iç turizmde bu yıl ortalamada yüzde 40-50 fiyat artışı yaşanacağını; erken rezervasyondan ana sezona geçişte ise bu artışın yüzde... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T07:03+0300
2022-02-10T07:03+0300
türkiye
turizm
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Dünyanın önde gelen turizm fuarlarından EMITT'te düzenlenen Jolly basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Mert Vardar, Kasım ayında başlayan erken rezervasyon döneminde öngördüklerinin üzerinde bir talep aldıklarını belirterek, "Kasım-Aralık-Ocak'ta kişi sayısı olarak bütçemizin üzerinde talep var, çok ciddi satış alıyoruz. Kontenjan sıkıntısı oluşacağı için fiyatların daha da artacağı bir sezon olabilir" dedi.Vardar, erken rezervasyon dönemi öncesinde fiyat artışlarının yüzde 25-30 seviyesinde olacağını öngördüklerini ancak enerji başta olmak üzere çeşitli kalemlerdeki zamların ardından otellerin alım gücünde yaşanan düşüş nedeniyle fiyat artışlarının da çok daha yüksek gerçekleşeceğini söyledi.Vardar, "2022 ortalaması olarak %40-50 arası sepet artışı söz konusu olacak. Bizim %46 ortalama sepet artışı hedefimiz var. Ama erken erzervasyon döneminin bitiminde şu anki fiyatlardan %100 artış olabilir. En az %40 ama bazı otellerde %100'lere varan artış bekliyoruz. Sezonda en az %60-100 arası daha pahalıya satış olacak" ifadelerini kullandı.
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turizm, tatil

'İç turizmde yüzde 50 fiyat artışı yaşanacak'

07:03 10.02.2022
© AA / Volkan YıldızRus turist
Rus turist - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AA / Volkan Yıldız
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Jolly CEO'su Mert Vardar, iç turizmde bu yıl ortalamada yüzde 40-50 fiyat artışı yaşanacağını; erken rezervasyondan ana sezona geçişte ise bu artışın yüzde 100'e varabileceğini söyledi.
Dünyanın önde gelen turizm fuarlarından EMITT'te düzenlenen Jolly basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Mert Vardar, Kasım ayında başlayan erken rezervasyon döneminde öngördüklerinin üzerinde bir talep aldıklarını belirterek, "Kasım-Aralık-Ocak'ta kişi sayısı olarak bütçemizin üzerinde talep var, çok ciddi satış alıyoruz. Kontenjan sıkıntısı oluşacağı için fiyatların daha da artacağı bir sezon olabilir" dedi.
Vardar, erken rezervasyon dönemi öncesinde fiyat artışlarının yüzde 25-30 seviyesinde olacağını öngördüklerini ancak enerji başta olmak üzere çeşitli kalemlerdeki zamların ardından otellerin alım gücünde yaşanan düşüş nedeniyle fiyat artışlarının da çok daha yüksek gerçekleşeceğini söyledi.
Vardar, "2022 ortalaması olarak %40-50 arası sepet artışı söz konusu olacak. Bizim %46 ortalama sepet artışı hedefimiz var. Ama erken erzervasyon döneminin bitiminde şu anki fiyatlardan %100 artış olabilir. En az %40 ama bazı otellerde %100'lere varan artış bekliyoruz. Sezonda en az %60-100 arası daha pahalıya satış olacak" ifadelerini kullandı.
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