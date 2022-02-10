İlim Yayma Vakfı: Mühürden önce inşaat durdurulmuştu

İlim Yayma Vakfı'nın Süleymaniye Camii önünde yaptığı yurt binası "silüeti bozduğu" gerekçesiyle tartışma konusu oldu.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, inşaatı acil durdurma istemişti. 8 Şubat'ta inşaat mühürlendi.



İlim Yayma Vakfı Başkan Vekili Nurettin Alan, Süleymaniye Camii avlusunda yaptığı açıklamada "Biz zaten 1 hafta önce inşaatımızı durdurmuştuk. Durdurduğumuz inşaatı mühürlendikten sonra neden devam ettirelim" dedi.



Alan, vakfın Süleymaniye ruhuna zarar verecek her türlü konudan kaçındığını söyledi.