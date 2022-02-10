İlim Yayma Vakfı: Mühürden önce inşaat durdurulmuştu
© İBBİBB, Süleymaniye’nin siluetini olumsuz yönde etkileyen yurt inşaatını ilçe belediyesine tanınan sürede resmi işlem yapmaması üzerine mühürledi. Uygulamanın durdurulmaması nedeniyle Yapı Tatil tutanağı düzenleyen İBB ekipleri, inşaat çalışmalarını durdurdu.
© İBB
İlim Yayma Vakfı, tarihi Süleymaniye Camii önüne inşa ettikleri binayla ilgili açıklama yaptı. Vakıf Başkan Vekili Alan, mühürleme işlemini yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki göstererek "Biz zaten inşaatı durdurmuştuk" dedi.
İlim Yayma Vakfı'nın Süleymaniye Camii önünde yaptığı yurt binası "silüeti bozduğu" gerekçesiyle tartışma konusu oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, inşaatı acil durdurma istemişti. 8 Şubat'ta inşaat mühürlendi.
İlim Yayma Vakfı Başkan Vekili Nurettin Alan, Süleymaniye Camii avlusunda yaptığı açıklamada "Biz zaten 1 hafta önce inşaatımızı durdurmuştuk. Durdurduğumuz inşaatı mühürlendikten sonra neden devam ettirelim" dedi.
Alan, vakfın Süleymaniye ruhuna zarar verecek her türlü konudan kaçındığını söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, inşaatı acil durdurma istemişti. 8 Şubat'ta inşaat mühürlendi.
İlim Yayma Vakfı Başkan Vekili Nurettin Alan, Süleymaniye Camii avlusunda yaptığı açıklamada "Biz zaten 1 hafta önce inşaatımızı durdurmuştuk. Durdurduğumuz inşaatı mühürlendikten sonra neden devam ettirelim" dedi.
Alan, vakfın Süleymaniye ruhuna zarar verecek her türlü konudan kaçındığını söyledi.