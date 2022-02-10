https://tr.sputniknews.com/20220210/inaki-pena-galatasarayin-gelecekte-benim-icin-bir-secenek-oldugunu-dusunuyorum-1053713178.html

Inaki Pena: Galatasaray'ın gelecekte benim için bir seçenek olduğunu düşünüyorum

Inaki Pena: Galatasaray'ın gelecekte benim için bir seçenek olduğunu düşünüyorum

Galatasaray'ın İspanyol kalecisi Inaki Pena, sarı-kırmızılı takımın parçası olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Pena, "Galatasaray'ın gelecekte benim için bir... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T17:25+0300

2022-02-10T17:25+0300

2022-02-10T17:25+0300

spor

inaki pena

galatasaray

kaleci

barcelona

fernando muslera

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Sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 22 yaşındaki file bekçisi, GS TV'ye açıklamalarda bulundu.İlk maçına Aytemiz Alanyaspor karşısında çıkan ve yaptığı kurtarışlarla dikkati çeken Pena, "Galatasaray'a kısa sürede alıştım. Bu büyük kulübün bir parçası olmak ve bu armayı taşımak beni heyecanlandırdı. İlk maçımdan memnun kaldım." ifadelerini kullandı.Galatasaray'a oynamak için geldiğini belirten İspanyol kaleci, "Elit bir takımda süre almak istiyordum. Normalde 30 Haziran'da dönmem gerekiyor. Tabii ki gelecekte burada veya Barcelona'da oynama şansı olabilir. Gelecek ne getirecek bakacağız. Burası çok hoşuma giden bir kulüp. Burada oynamak çok hoşuma gidiyor. Kulüp için en iyisini yapmaya çalışacağız. Galatasaray'ın gelecekte benim için bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Barcelona'ya dönersem orada da mutlu olacağım." diye konuştu.Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın kendisine çok yardımcı olduğunu vurgulayan Inaki Pena, "10-11 yıl burada geçirdi. Şahsi olarak olmasa da onu milli takımdan ve Galatasaray'dan tanıyordum. Bu kulübün içinde çok önemli bir isim. Aynı dili konuşmamızın verdiği bir avantaj var. Hemen yakın bir ilişki kurduk. Onunla ilişkimden çok mutluyum. Aramız çok iyi. İkimizin de amacı kulüp için en iyisi neyse onu yapmak. Aramızda kim daha iyi gibi bir çekişme olmaz. İkimiz de en iyi şekilde maçlara ve antrenmanlara çıkacağız." şeklinde görüş belirtti.

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inaki pena, galatasaray, kaleci, barcelona, fernando muslera