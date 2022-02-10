İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'tan gaf: Rusya'nın Voronej ve Rostov'daki egemenliğini tanımıyoruz

Lavrov-Truss görüşmesine katılan bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, İngiliz bakanın Rusya'ya birliklerini Ukrayna sınırından çekme çağrısı yaptığını belirtti.Kaynağın aktardığına göre Lavrov'un Rus askerlerin Rusya topraklarında bulunduğunu belirtmesi üzerine Truss, askerlerin çekilmesi gerektiğini bir kez daha dile getirdi.Lavrov, askerlerin hiçbir şeyi ihlal etmediğini, zira Rusya topraklarında her türlü manevrayı yapma haklarına sahip olduklarını vurgulayarak "Rusya'nın Rostov ve Voronej bölgelerindeki egemenliğini tanıyorsunuz, değil mi?" sorusunu yöneltti.Truss, "İngiltere, Rusya'nın bu bölgelerdeki egemenliğini hiçbir zaman tanımıyor" karşılığını vererek büyük bir gafa imza attı.Kommersant'a konuşan bir kaynak da, İngiltere'nin Rusya Büyükelçisi Deborah Bronnert'in Truss'ı hemen düzelterek söz konusu bölgelerin Rusya toprağı olduğunu söylediğini anlattı.
Moskova'da resmi temaslarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşmesi sırasında büyük bir gaf yaptığı ortaya çıktı.
Lavrov-Truss görüşmesine katılan bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, İngiliz bakanın Rusya'ya birliklerini Ukrayna sınırından çekme çağrısı yaptığını belirtti.
Kaynağın aktardığına göre Lavrov'un Rus askerlerin Rusya topraklarında bulunduğunu belirtmesi üzerine Truss, askerlerin çekilmesi gerektiğini bir kez daha dile getirdi.
Lavrov, askerlerin hiçbir şeyi ihlal etmediğini, zira Rusya topraklarında her türlü manevrayı yapma haklarına sahip olduklarını vurgulayarak "Rusya'nın Rostov ve Voronej bölgelerindeki egemenliğini tanıyorsunuz, değil mi?" sorusunu yöneltti.
Truss, "İngiltere, Rusya'nın bu bölgelerdeki egemenliğini hiçbir zaman tanımıyor" karşılığını vererek büyük bir gafa imza attı.
Kommersant'a konuşan bir kaynak da, İngiltere'nin Rusya Büyükelçisi Deborah Bronnert'in Truss'ı hemen düzelterek söz konusu bölgelerin Rusya toprağı olduğunu söylediğini anlattı.