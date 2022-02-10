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İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'tan gaf: Rusya'nın Voronej ve Rostov'daki egemenliğini tanımıyoruz
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'tan gaf: Rusya'nın Voronej ve Rostov'daki egemenliğini tanımıyoruz
Moskova'da resmi temaslarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşmesi sırasında büyük bir gaf yaptığı ortaya... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T19:53+0300
2022-02-10T19:53+0300
politika
rusya
ingiltere
liz truss
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Lavrov-Truss görüşmesine katılan bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, İngiliz bakanın Rusya'ya birliklerini Ukrayna sınırından çekme çağrısı yaptığını belirtti.Kaynağın aktardığına göre Lavrov'un Rus askerlerin Rusya topraklarında bulunduğunu belirtmesi üzerine Truss, askerlerin çekilmesi gerektiğini bir kez daha dile getirdi.Lavrov, askerlerin hiçbir şeyi ihlal etmediğini, zira Rusya topraklarında her türlü manevrayı yapma haklarına sahip olduklarını vurgulayarak "Rusya'nın Rostov ve Voronej bölgelerindeki egemenliğini tanıyorsunuz, değil mi?" sorusunu yöneltti.Truss, "İngiltere, Rusya'nın bu bölgelerdeki egemenliğini hiçbir zaman tanımıyor" karşılığını vererek büyük bir gafa imza attı.Kommersant'a konuşan bir kaynak da, İngiltere'nin Rusya Büyükelçisi Deborah Bronnert'in Truss'ı hemen düzelterek söz konusu bölgelerin Rusya toprağı olduğunu söylediğini anlattı.
rusya
ingiltere
rostov
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rusya, ingiltere, liz truss, rostov, voronej

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'tan gaf: Rusya'nın Voronej ve Rostov'daki egemenliğini tanımıyoruz

19:53 10.02.2022
© REUTERS / Olivier Doulieryİngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / Olivier Douliery
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Moskova'da resmi temaslarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşmesi sırasında büyük bir gaf yaptığı ortaya çıktı.
Lavrov-Truss görüşmesine katılan bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, İngiliz bakanın Rusya'ya birliklerini Ukrayna sınırından çekme çağrısı yaptığını belirtti.

Kaynağın aktardığına göre Lavrov'un Rus askerlerin Rusya topraklarında bulunduğunu belirtmesi üzerine Truss, askerlerin çekilmesi gerektiğini bir kez daha dile getirdi.

Lavrov, askerlerin hiçbir şeyi ihlal etmediğini, zira Rusya topraklarında her türlü manevrayı yapma haklarına sahip olduklarını vurgulayarak "Rusya'nın Rostov ve Voronej bölgelerindeki egemenliğini tanıyorsunuz, değil mi?" sorusunu yöneltti.

Truss, "İngiltere, Rusya'nın bu bölgelerdeki egemenliğini hiçbir zaman tanımıyor" karşılığını vererek büyük bir gafa imza attı.
Kommersant'a konuşan bir kaynak da, İngiltere'nin Rusya Büyükelçisi Deborah Bronnert'in Truss'ı hemen düzelterek söz konusu bölgelerin Rusya toprağı olduğunu söylediğini anlattı.
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