https://tr.sputniknews.com/20220210/ingiltere-parlamentosu-rusyaya-yaptirimlari-sikilastirdi-1053723100.html

İngiltere parlamentosu, Rusya'ya yaptırımları sıkılaştırdı

İngiltere parlamentosu, Rusya'ya yaptırımları sıkılaştırdı

İngiltere parlamentosu, 'Rusya'ya yaptırım' yasasına, daha fazla kişi ve şirkete karşı yaptırım uygulama fırsatını veren değişikliklerin eklenmesine onay... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T23:13+0300

2022-02-10T23:13+0300

2022-02-10T23:13+0300

ukrayna krizi

ingiltere

rusya

yaptırım

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İngiltere'de 'Rusya kara listesine' daha fazla kişi ve şirketin dahil edilmesine kapı açan tasarı parlamento tarafından kabul edilerek yürürlüğe girdi.'Rusya'ya yaptırım' yasası, Londra'ya Ukrayna'yı ‘istikrarsızlaştırma’ süreciyle doğrudan 'ilgili' olduğu iddia edilen kişi ve şirketlere karşı yaptırım uygulama fırsatını veriyor. Yeni tasarıda, yaptırıma tabi kişi ve şirketleri belirleme kriterleri önemli ölçüde genişletildi. Buna göre Rusya için stratejik ve ekonomik önem taşıyan şirket ve kişiler yaptırım listesine dahil edilebilecek.Açıklama metnine göre, bundan böyle Rusya hükümetinden yarar elde eden veya ona destek verenler de 'ilgili kişiler' olarak gösterilecek. Ukrayna’daki durumun istikrarsızlaşmasına katkıda bulunabilecek finansal hizmetler, teknolojiler, fonlar ve kaynaklar sağlayanlar, uluslararası kuruluşların çalışmalarını engelleyenler, Donbass ile iş yapanlar ve Kırım’da ticaret veya iş yapanlar da ‘ilgili kişiler’ kategorisinde gösterilecek.'Rusya hükümetinden fayda sağlamak ve ona destek vermek' kavramı da ülke yönetimine bağlı işletmenin faaliyetlerini yürütmek, bu tür işletmelere sahip olmak, doğrudan ve dolaylı olarak kontrol etmek anlamına geliyor. Bu tür şirketlerde yönetici pozisyonlarında yer alan kişiler de bu kategoride gösteriliyor.'Ülke yönetimine bağlı işletmeler' kavramı altında da yetkililer tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen, devlet tarafından finanse edilen, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve Ulusal Refah Fonu'ndan finansman alan veya başka bir şekilde hükümetten mali yarım alan işletmeler kastediliyor.Ülke için stratejik öneme sahip ve potansiyel olarak yaptırımlara tabi olabilecek sektörlerin kimya, inşaat, savunma, enerji, elektronik, finansal hizmetler, ulaşım, bilgi, iletişim ve dijital teknolojiler gösteriliyor.Kabul edilen değişiklikler, otomatikman kişi veya şirketlere yaptırım uygulandığı anlamına gelmiyor, ancak durumun ağırlaşması halinde yaptırımları yürürlüğe koymak için ek fırsatlar sağlayacak.

https://tr.sputniknews.com/20220210/ingiltere-disisleri-bakani-trusstan-gaf-rusyanin-voronej-ve-rostovdaki-egemenligini-tanimiyoruz-1053717746.html

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