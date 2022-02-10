https://tr.sputniknews.com/20220210/ioc-sozcusu-rus-artistik-patinajci-valiyevayla-ilgili-doping-iddialari-tamamen-spekulasyon-1053697982.html

IOC Sözcüsü: Rus artistik patinajcı Valiyeva’yla ilgili doping iddiaları tamamen spekülasyon

IOC Sözcüsü: Rus artistik patinajcı Valiyeva’yla ilgili doping iddiaları tamamen spekülasyon

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Sözcüsü Mark Adams, Rus artistik patinajcı Kamila Valiyeva’nın doping testinin pozitif çıktığı yönündeki iddiaları... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T12:31+0300

2022-02-10T12:31+0300

2022-02-10T12:32+0300

2022 kış olimpiyatları

kamila valiyeva

pekin kış olimpiyatları

2022 kış olimpiyatları

doping

artistik patinaj

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Adams, Pekin Kış Olimpiyatları’nda takım turnuvasında birinciliği elde eden Rus artistik patinaj takımının madalya töreninin, 15 yaşındaki Rus sporcu Kamila Valiyeva’nın doping testiyle ilgili sorun çıkması nedeniyle ertelendiği iddiaları hakkında konuştu.Adams, “Spekülasyonlar hakkında yorum yapmayacağım. Dün bir durum oldu, ancak hukuki olarak görüşülmesi gereken bir konu, hakkında yorum yapmayacağım, bu uygun olmaz” dedi.Doping konusunun tamamen spekülasyondan ibaret olduğunu belirten Adams, “Her şeyin nihai bir sonuca ulaşması için biraz sabretmek gerek. Olaya dahil tüm sporculardan anlayış ve sabır bekliyoruz” ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanlığı da resmi bilgi gelene kadar konuyla ilgili yorum yapmak için erken olduğu açıklamasını yaptı.‘Valiyeva oyunlardan çıkarılmadı’Rusya Artistik Patinaj Federasyonu (FFKKP) Basın Sözcüsü Olga Yermolina da, Olimpiyatlarda dörtlü atlayış yapan ilk kadın olan Valiyeva’nın oyunlara katılımının askıya alınmadığını söyledi.Yermolina, “Kamila oyunlardan çıkarılmadı. IOC’den resmi açıklama bekliyoruz. Takım turnuvasında madalya takdim konusuna gelince, bunun tarihinin IOC’nin belirlemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.Antrenmana devam ettiValiyeva bugün Pekin Olimpiyatları’nda artistik patinaj yarışmalarının gerçekleştirildiği Pekin Ulusal Kapalı Stadyumu’nda antrenman yaptı. Olimpiyatlarda kadınlar tekli müsabakalar 15 Şubat’ta başlayacak.2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda, artistik buz pateni takım dalında salı günü yapılması gereken madalya töreninin ‘yasal sorunlar nedeniyle’ ertelendiği bildirilmişti. Ancak Inside The Games, ödül töreninin, Rus atletlerden birinin doping testinde çıkan sorun yüzünden ertelendiğini iddia etmişti. Bu atletin, 15 yaşındaki Kamila Valiyeva olduğu öne sürülmüştü.Valiyeva, Pekin’de Olimpiyat Oyunları’nda dörtlü atlayış yapan ilk kadın olarak alanında tarih yazmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220210/kremlinden-rus-artistik-patinajcinin-doping-testi-haberine-tepki-uokun-aciklamasini-bekleyelim-1053683994.html

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kamila valiyeva, pekin kış olimpiyatları, 2022 kış olimpiyatları, doping, artistik patinaj