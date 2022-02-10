https://tr.sputniknews.com/20220210/irak-kuveyti-isgalinden-oturu-524-milyar-dolarlik-tazminati-odedi-1053680708.html

Irak, Kuveyt'i işgalinden ötürü 52.4 milyar dolarlık tazminatı ödedi

Irak, Kuveyt'i işgalinden ötürü 52.4 milyar dolarlık tazminatı ödedi

Irak'ın 1990'daki Kuveyt işgali sırasında yol açtığı hasardan ötürü ilgili kişi, şirket ve hükümetlere taahhüt ettiği 52.4 milyar dolar tazminatı ödediği... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T00:15+0300

2022-02-10T00:15+0300

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kuveyt

tazminat

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Birleşmiş Milletler Tazminat Komisyonu yaptığı yazılı açıklamada, şimdiye kadar yapılan yaklaşık 2,7 milyon tazminat başvurusundan 1.5 milyonunun kabul edildiği ve bu hakların toplamda 52,4 milyar dolarlık tazminat bedeline tekabül ettiğini duyurdu.En yüksek bedelin, Irak'ın işgali bittikten sonra Kuveyt'i terk eden askerlerin Kuveyt Petrol Şirketi tesislerini yakması karşılığı yapılan 14.7 milyar dolarlık tazminat olduğu bilgisi paylaşıldı.13 Ocak'ta Irak hükümetinin yaptığı son ödemeyle taahhüt edilen tazminatın tüm ödemelerinin tamamlandığı vurgulandı.‘Irak uluslararası yükümlülüklerini yerine getirdi’Açıklamada Irak'ın, Kuveyt'i haksız işgali sonrasında yol açtığı zararı tazmin etmeyi kabul ederek uluslararası yükümlülüklerini yerine getirdiği ifade edildi.Irak hükümeti, IŞİD ile mücadeleden ötürü yaşadığı güvenlik ve bütçe sorunları nedeniyle Ekim 2014'te komisyona tazminat ödemelerini durdurmuştu.Ülkede güvenliğin sağlanmasının ardından Irak hükümeti, Nisan 2018'de ödemelere devam etmişti.

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irak, kuveyt, tazminat