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İSKİ Genel Müdürü: Bazı barajlar taştı, Melen'den su akışını durdurduk
İSKİ Genel Müdürü: Bazı barajlar taştı, Melen'den su akışını durdurduk
İstanbul'da barajlardaki rekor artışla ilgili açıklamada bulunan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu, "Barajlarımızdan bir... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T11:12+0300
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türkiye
baraj
istanbul
kuraklık
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İstanbul'da ocak ayının son günlerinde yağan kuvvetli kar ve bu hafta başı etkili olan yağmurla barajlarda doluluk oranı rekor seviyede arttı. Salı günü kuvvetli yağış barajlardaki doluluk oranına yüzde 8'den fazla katkı yaptı. Bugün doluluk yüzde 79.14 olarak ölçüldü. Artış nedeniyle Melen Barajı'ndan transfer edilen su da durduruldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu, son durumu Demirören Haber Ajansı'na anlattı.'Bir günde yüzde 10 artış oldu'Barajlardaki doluluk oranını nedeniyle "Çok mutluyuz" diyen İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu taşan barajların da olduğunu ifade etti.Mermutlu, "Bu barajlarımızdan bir kısmı şu an taşıyor. Elmalı Barajı ve Istranca'ndaki 5 barajımız taşıyor. Taşmak üzere olan barajlarımız da var. Ömerli Barajı bunlardan biri. Ömerli Barajı yüzde 95 mertebelerinde doldu. Bu yüzden Melen'den su transferini durdurmuş durumdayız. Bu taşkınlara yönelik olarak da tedbirlerimizi alıyoruz" şeklinde konuştu.'Sazlıdere'nin metrekaresine 57 kilo yağış düştü'Salı günü meydana gelen yağışlarla ilgili konuşan Mermutlu, "Ömerli Barajı'na 24 saat içerisinde metrekaresine 46 kilogram, Terkos'a 32 kilogram, Büyükçekmece'ye 40 kilogram, Sazlıdere'ye 57 kilogram yağış düştü. Bunun etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.'Gelecek yağışlar ile rakamlar daha çok yükselecek'Barajlardaki doluluk oranının daha da fazla artacağını söyleyen Mermutlu, "Geçen yıl bugün doluluk oranımız yüzde 45, 2020'de yüzde 60 ama bugün yüzde 78 olarak tespit edildi. Geçtiğimiz iki yıla göre, doluluk oranımız daha yüksek. Gelecek yağışlar ile rakamların daha çok yükseleceğini tahmin ediyorum" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220209/istanbul-barajlarinda-1-gunde-rekor-artis-iki-barajda-doluluk-yuzde-100e-ulasti-1053641581.html
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baraj, istanbul, kuraklık

İSKİ Genel Müdürü: Bazı barajlar taştı, Melen'den su akışını durdurduk

11:12 10.02.2022
© İHAİstanbul-baraj-doluluk oranı
İstanbul-baraj-doluluk oranı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© İHA
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İstanbul'da barajlardaki rekor artışla ilgili açıklamada bulunan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu, "Barajlarımızdan bir kısmı şu an taşıyor. Elmalı Barajı ve Istrancalar'daki 5 barajımız taşıyor. Taşmak üzere olan barajlarımız da var. Ömerli Barajı bunlardan biri" dedi.
İstanbul'da ocak ayının son günlerinde yağan kuvvetli kar ve bu hafta başı etkili olan yağmurla barajlarda doluluk oranı rekor seviyede arttı. Salı günü kuvvetli yağış barajlardaki doluluk oranına yüzde 8'den fazla katkı yaptı. Bugün doluluk yüzde 79.14 olarak ölçüldü. Artış nedeniyle Melen Barajı'ndan transfer edilen su da durduruldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu, son durumu Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

'Bir günde yüzde 10 artış oldu'

Barajlardaki doluluk oranını nedeniyle "Çok mutluyuz" diyen İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu taşan barajların da olduğunu ifade etti.
Mermutlu, "Bu barajlarımızdan bir kısmı şu an taşıyor. Elmalı Barajı ve Istranca'ndaki 5 barajımız taşıyor. Taşmak üzere olan barajlarımız da var. Ömerli Barajı bunlardan biri. Ömerli Barajı yüzde 95 mertebelerinde doldu. Bu yüzden Melen'den su transferini durdurmuş durumdayız. Bu taşkınlara yönelik olarak da tedbirlerimizi alıyoruz" şeklinde konuştu.

'Sazlıdere'nin metrekaresine 57 kilo yağış düştü'

Salı günü meydana gelen yağışlarla ilgili konuşan Mermutlu, "Ömerli Barajı'na 24 saat içerisinde metrekaresine 46 kilogram, Terkos'a 32 kilogram, Büyükçekmece'ye 40 kilogram, Sazlıdere'ye 57 kilogram yağış düştü. Bunun etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.

'Gelecek yağışlar ile rakamlar daha çok yükselecek'

Barajlardaki doluluk oranının daha da fazla artacağını söyleyen Mermutlu, "Geçen yıl bugün doluluk oranımız yüzde 45, 2020'de yüzde 60 ama bugün yüzde 78 olarak tespit edildi. Geçtiğimiz iki yıla göre, doluluk oranımız daha yüksek. Gelecek yağışlar ile rakamların daha çok yükseleceğini tahmin ediyorum" diye konuştu.
İstanbul - baraj - kar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
TÜRKİYE
İstanbul barajlarında 1 günde rekor artış: İki barajda doluluk yüzde 100'e ulaştı
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