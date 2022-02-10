https://tr.sputniknews.com/20220210/iskiden-faturalari-odemeyecegiz-cagrilariyla-ilgili-aciklama-1053717120.html

İSKİ'den 'faturaları ödemeyeceğiz' çağrılarıyla ilgili açıklama

İSKİ'den 'faturaları ödemeyeceğiz' çağrılarıyla ilgili açıklama

İSKİ, son yapılan zamlar nedeniyle faturaların ödenmemesi yönünde yapılan çağrılarla ilgili, “İSKİ’nin 2022 yılı için hesapladığı elektrik maliyeti, 1 milyar... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T19:33+0300

2022-02-10T19:33+0300

2022-02-10T19:33+0300

ekonomi

su

iski

ibb

fatura

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İSKİ'den İstanbul'da yaşayanlara hitaben yapılan yazılı açıklamada “Son günlerde bazı sosyal medya kullanıcıları, elektriğe gelen zamları öne sürerek, elektrik faturaları ile birlikte su faturalarını da ödemeyeceklerini ifade etmektedir. Öncelikle belirtmek isteriz ki; halihazırda İSKİ'nin uyguladığı 5.56 TL/metreküplük 1. Kademe konut tarifesi, 30 büyükşehir belediyesinin uyguladığı su tarifeleri içerisinde 23. Sıradadır” denildi.İstanbul'da kente verilen suyun büyük bir kısmı şehir dışından terfi ettirilerek sağlandığı belirtilerek şunlar kaydedildi:“Bu bakımdan suyun maliyetinde elektriğin çok önemli bir etkisi bulunmakta olup son elektrik zamlarından en çok etkilenenler arasında, Kurumumuz ilk sıralarda yer almaktadır. Şöyle ki, İSKİ'nin 2022 yılı için hesapladığı elektrik maliyeti, 1 milyar 300 milyon TL iken son elektrik zamlarıyla bu rakam 3 milyar TL'ye yükselmiştir. Saygıdeğer İstanbullu hemşerilerimizden bu durumu dikkate alarak faturalarını düzenli olarak ödemelerini bekliyoruz.”15 Aralık 2021 tarihli olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'nda AKP-MHP grubunun teklifi ile İstanbul'da suya yüzde 17.80 oranında zam yapılmıştı. Sadece İstanbul'da uygulanan ve Sayıştay'a takıldığı için iptal edilen ücretsiz “insani su kullanım hakkı”, 16 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanlığı kararıyla yasal bir zemine kavuşunca İstanbul'da suya yapılan 17.80'lik zam, faturalara yüzde 6 indirim olarak yansımıştı.

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su, iski, ibb, fatura