Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220210/iskiden-faturalari-odemeyecegiz-cagrilariyla-ilgili-aciklama-1053717120.html
İSKİ'den 'faturaları ödemeyeceğiz' çağrılarıyla ilgili açıklama
İSKİ'den 'faturaları ödemeyeceğiz' çağrılarıyla ilgili açıklama
İSKİ, son yapılan zamlar nedeniyle faturaların ödenmemesi yönünde yapılan çağrılarla ilgili, “İSKİ’nin 2022 yılı için hesapladığı elektrik maliyeti, 1 milyar... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T19:33+0300
2022-02-10T19:33+0300
ekonomi
su
iski
ibb
fatura
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1044756574_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_aad6676abc6dd592535b04370897ce6f.jpg
İSKİ'den İstanbul'da yaşayanlara hitaben yapılan yazılı açıklamada “Son günlerde bazı sosyal medya kullanıcıları, elektriğe gelen zamları öne sürerek, elektrik faturaları ile birlikte su faturalarını da ödemeyeceklerini ifade etmektedir. Öncelikle belirtmek isteriz ki; halihazırda İSKİ'nin uyguladığı 5.56 TL/metreküplük 1. Kademe konut tarifesi, 30 büyükşehir belediyesinin uyguladığı su tarifeleri içerisinde 23. Sıradadır” denildi.İstanbul'da kente verilen suyun büyük bir kısmı şehir dışından terfi ettirilerek sağlandığı belirtilerek şunlar kaydedildi:“Bu bakımdan suyun maliyetinde elektriğin çok önemli bir etkisi bulunmakta olup son elektrik zamlarından en çok etkilenenler arasında, Kurumumuz ilk sıralarda yer almaktadır. Şöyle ki, İSKİ'nin 2022 yılı için hesapladığı elektrik maliyeti, 1 milyar 300 milyon TL iken son elektrik zamlarıyla bu rakam 3 milyar TL'ye yükselmiştir. Saygıdeğer İstanbullu hemşerilerimizden bu durumu dikkate alarak faturalarını düzenli olarak ödemelerini bekliyoruz.”15 Aralık 2021 tarihli olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'nda AKP-MHP grubunun teklifi ile İstanbul'da suya yüzde 17.80 oranında zam yapılmıştı. Sadece İstanbul'da uygulanan ve Sayıştay'a takıldığı için iptal edilen ücretsiz “insani su kullanım hakkı”, 16 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanlığı kararıyla yasal bir zemine kavuşunca İstanbul'da suya yapılan 17.80'lik zam, faturalara yüzde 6 indirim olarak yansımıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1044756574_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_28d3adc8ff3b947f5a13cd30782c6739.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
su, iski, ibb, fatura

İSKİ'den 'faturaları ödemeyeceğiz' çağrılarıyla ilgili açıklama

19:33 10.02.2022
© AASu-musluk
Su-musluk - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AA
Abone ol
İSKİ, son yapılan zamlar nedeniyle faturaların ödenmemesi yönünde yapılan çağrılarla ilgili, “İSKİ’nin 2022 yılı için hesapladığı elektrik maliyeti, 1 milyar 300 milyon TL iken son elektrik zamlarıyla bu rakam 3 milyar TL’ye yükselmiştir. Hemşerilerimizden bu durumu dikkate alarak faturalarını düzenli olarak ödemelerini bekliyoruz” dedi.
İSKİ'den İstanbul'da yaşayanlara hitaben yapılan yazılı açıklamada “Son günlerde bazı sosyal medya kullanıcıları, elektriğe gelen zamları öne sürerek, elektrik faturaları ile birlikte su faturalarını da ödemeyeceklerini ifade etmektedir. Öncelikle belirtmek isteriz ki; halihazırda İSKİ'nin uyguladığı 5.56 TL/metreküplük 1. Kademe konut tarifesi, 30 büyükşehir belediyesinin uyguladığı su tarifeleri içerisinde 23. Sıradadır” denildi.
İstanbul'da kente verilen suyun büyük bir kısmı şehir dışından terfi ettirilerek sağlandığı belirtilerek şunlar kaydedildi:
“Bu bakımdan suyun maliyetinde elektriğin çok önemli bir etkisi bulunmakta olup son elektrik zamlarından en çok etkilenenler arasında, Kurumumuz ilk sıralarda yer almaktadır. Şöyle ki, İSKİ'nin 2022 yılı için hesapladığı elektrik maliyeti, 1 milyar 300 milyon TL iken son elektrik zamlarıyla bu rakam 3 milyar TL'ye yükselmiştir. Saygıdeğer İstanbullu hemşerilerimizden bu durumu dikkate alarak faturalarını düzenli olarak ödemelerini bekliyoruz.”
15 Aralık 2021 tarihli olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'nda AKP-MHP grubunun teklifi ile İstanbul'da suya yüzde 17.80 oranında zam yapılmıştı. Sadece İstanbul'da uygulanan ve Sayıştay'a takıldığı için iptal edilen ücretsiz “insani su kullanım hakkı”, 16 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanlığı kararıyla yasal bir zemine kavuşunca İstanbul'da suya yapılan 17.80'lik zam, faturalara yüzde 6 indirim olarak yansımıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала