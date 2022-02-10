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https://tr.sputniknews.com/20220210/istanbul-havalimaninda-kadin-yolcunun-gobeginden-3-kilo-altin-cikti-1053703611.html
İstanbul Havalimanı'nda kadın yolcunun göbeğinden 3 kilo altın çıktı
İstanbul Havalimanı'nda kadın yolcunun göbeğinden 3 kilo altın çıktı
İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda, yabancı uyruklu kadın yolcunun üzerinden 3 kilo 117 gram külçe takoz altın, çeşitli markalara ait ortalama değeri... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T14:11+0300
2022-02-10T14:11+0300
türkiye
istanbul
havalimanı
kaçakçılık
altın
polis
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İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ocak’ta İstanbul Havalimanı’na Arnavutluk’un başkenti Tiran’dan yerel saatle 12.25’te tarifeli olarak gelen bir uçağın yolcu listesinde bulunan Arnavutluk uyruklu Fatime R. adlı kadın yolcu, “şüphe” üzerine takibe alındı.Emniyet ekiplerince izlemeye alınan yabancı yolcunun el bagajları ve çantaları X-Ray’e sevk edildi. Çantada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. İncelemelerini sürdüren Havalimanı Polisi, Fatime R.’yi risk analiz odasına götürdü. R.’nin yapılan üst kontrollerinde kıyafetlerinin altında göbek bölgesinde üzerine takılı şekilde bir çanta tespit edildi. Söz konusu çanta detaylı şekilde incelendiğinde içinde 3 kilo 117 gram ağırlığında külçe takoz altın, çeşitli markalara ait ortalama değeri 565 bin lirayı bulan 14 kol saati, daralı ağırlığı 588 gram gelen ve piyasa değeri 352 bin lirayı aşan yüzük, kolye ve küpeden oluşan altın takılar, tarihi eser niteliğinde bir kiloya yakın sikke şeklinde 73 altın ve yine küçük külçeler halinde toplam 104 gramı bulan 8 altın ele geçirildi. Kadın yolcunun, bedenine "göbek" görünümü vermesi için yerleştirilmiş çantadan çıkan kilolarca altın, kol saatleri ve sikkelere el konuldu.Altın kaçakçılığında ‘kurye’ olarak kullanıldığı tahmin edilen Arnavutluk vatandaşı Fatime R. isimli şüpheli gözaltına alındı. R., polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. Fatime R.’nin, çıkarıldığı mahkemece “adli kontrol” şartı uygulanarak salıverildiği öğrenildi.Öte yandan, değer tespiti yapılamayan sikke şeklinde çeşitli boyut ve gramajlarda toplam 817.08 gram altının ise tarihi eser olup olmadığının incelenmesi için İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne gönderildiği aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220117/istanbul-havalimaninda-kacakcilik-operasyonu-15-milyon-tllik-ilac-ele-gecirildi-1052805092.html
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istanbul, havalimanı, kaçakçılık, altın, polis

İstanbul Havalimanı'nda kadın yolcunun göbeğinden 3 kilo altın çıktı

14:11 10.02.2022
© İHAİstanbul Havalimanı'nda kadın yolcunun göbeğinden 3 kilo altın çıktı
İstanbul Havalimanı'nda kadın yolcunun göbeğinden 3 kilo altın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© İHA
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İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda, yabancı uyruklu kadın yolcunun üzerinden 3 kilo 117 gram külçe takoz altın, çeşitli markalara ait ortalama değeri 565 bin lirayı bulan 14 kol saati 352 bin lira değerinde yüzük, kolye ve küpeden oluşan ziynet eşyası ile tarihi eser niteliğinde sikkeler ele geçirildi.
İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ocak’ta İstanbul Havalimanı’na Arnavutluk’un başkenti Tiran’dan yerel saatle 12.25’te tarifeli olarak gelen bir uçağın yolcu listesinde bulunan Arnavutluk uyruklu Fatime R. adlı kadın yolcu, “şüphe” üzerine takibe alındı.
Emniyet ekiplerince izlemeye alınan yabancı yolcunun el bagajları ve çantaları X-Ray’e sevk edildi. Çantada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. İncelemelerini sürdüren Havalimanı Polisi, Fatime R.’yi risk analiz odasına götürdü. R.’nin yapılan üst kontrollerinde kıyafetlerinin altında göbek bölgesinde üzerine takılı şekilde bir çanta tespit edildi. Söz konusu çanta detaylı şekilde incelendiğinde içinde 3 kilo 117 gram ağırlığında külçe takoz altın, çeşitli markalara ait ortalama değeri 565 bin lirayı bulan 14 kol saati, daralı ağırlığı 588 gram gelen ve piyasa değeri 352 bin lirayı aşan yüzük, kolye ve küpeden oluşan altın takılar, tarihi eser niteliğinde bir kiloya yakın sikke şeklinde 73 altın ve yine küçük külçeler halinde toplam 104 gramı bulan 8 altın ele geçirildi. Kadın yolcunun, bedenine "göbek" görünümü vermesi için yerleştirilmiş çantadan çıkan kilolarca altın, kol saatleri ve sikkelere el konuldu.
Altın kaçakçılığında ‘kurye’ olarak kullanıldığı tahmin edilen Arnavutluk vatandaşı Fatime R. isimli şüpheli gözaltına alındı. R., polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. Fatime R.’nin, çıkarıldığı mahkemece “adli kontrol” şartı uygulanarak salıverildiği öğrenildi.
Öte yandan, değer tespiti yapılamayan sikke şeklinde çeşitli boyut ve gramajlarda toplam 817.08 gram altının ise tarihi eser olup olmadığının incelenmesi için İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne gönderildiği aktarıldı.
İstanbul Havalimanı'nda kaçakçılık operasyonu: 15 milyon TL'lik ilaç ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
TÜRKİYE
İstanbul Havalimanı'nda kaçakçılık operasyonu: 15 milyon TL'lik ilaç ele geçirildi
17 Ocak, 11:59
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