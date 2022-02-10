Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220210/istanbulda-5-kisilik-gruba-silahli-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1053723589.html
İstanbul’da 5 kişilik gruba silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
İstanbul’da 5 kişilik gruba silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir grup sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldıra uğradı. Olay sonucu bir kişi hayatını... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T23:33+0300
2022-02-10T23:52+0300
türkiye
istanbul
gaziosmanpaşa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053723442_0:208:2001:1333_1920x0_80_0_0_29e62df05e82d1644e992bd0eca782be.jpg
İstanbul Gaziosmanpaşa’da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sokak üzerine bulunan 5 kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.İHA'nın haberine göre olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde bulunan yaralıları hastaneye kaldırdı. Olayda yaralananlardan 1'i hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 yaralının ise hastanedeki tedavileri sürdüğü belirtildi. Olay sırasında sokak içerisindeki bazı araçlarda mermi isabet etmesi sonucu maddi hasar oluştu. Polis ekipleri saldırıyı düzenleyen kişileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.
türkiye
istanbul
gaziosmanpaşa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053723442_0:21:2001:1521_1920x0_80_0_0_67e789e48c591522075f90186657be9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, gaziosmanpaşa

İstanbul’da 5 kişilik gruba silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

23:33 10.02.2022 (güncellendi: 23:52 10.02.2022)
© İHA / VEYSEL ENSAR GÖKÇEGÖZOG-AW540958İstanbul’da 5 kişilik gruba silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
İstanbul’da 5 kişilik gruba silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© İHA / VEYSEL ENSAR GÖKÇEGÖZOG-AW540958
Abone ol
İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir grup sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldıra uğradı. Olay sonucu bir kişi hayatını kaybederken 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
İstanbul Gaziosmanpaşa’da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sokak üzerine bulunan 5 kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
İHA'nın haberine göre olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde bulunan yaralıları hastaneye kaldırdı.
Olayda yaralananlardan 1'i hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 yaralının ise hastanedeki tedavileri sürdüğü belirtildi.
Olay sırasında sokak içerisindeki bazı araçlarda mermi isabet etmesi sonucu maddi hasar oluştu. Polis ekipleri saldırıyı düzenleyen kişileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала