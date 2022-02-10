https://tr.sputniknews.com/20220210/istanbulda-5-kisilik-gruba-silahli-saldiri-olu-ve-yaralilar-var-1053723589.html

İstanbul’da 5 kişilik gruba silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

İstanbul’da 5 kişilik gruba silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir grup sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldıra uğradı. Olay sonucu bir kişi hayatını... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T23:33+0300

2022-02-10T23:33+0300

2022-02-10T23:52+0300

türkiye

istanbul

gaziosmanpaşa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053723442_0:208:2001:1333_1920x0_80_0_0_29e62df05e82d1644e992bd0eca782be.jpg

İstanbul Gaziosmanpaşa’da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sokak üzerine bulunan 5 kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.İHA'nın haberine göre olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde bulunan yaralıları hastaneye kaldırdı. Olayda yaralananlardan 1'i hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 yaralının ise hastanedeki tedavileri sürdüğü belirtildi. Olay sırasında sokak içerisindeki bazı araçlarda mermi isabet etmesi sonucu maddi hasar oluştu. Polis ekipleri saldırıyı düzenleyen kişileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

türkiye

istanbul

gaziosmanpaşa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, gaziosmanpaşa