https://tr.sputniknews.com/20220210/italya-kupasinda-milan-lazioyu-farkli-yenerek-tur-atladi-1053683625.html

İtalya Kupası'nda Milan, Lazio'yu farklı yenerek tur atladı

İtalya Kupası'nda Milan, Lazio'yu farklı yenerek tur atladı

İtalya Kupası çeyrek finalinde Milan, Lazio'yu 4-0 yenerek, yarı finale yükseldi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T01:53+0300

2022-02-10T01:53+0300

2022-02-10T01:53+0300

spor

italya kupası

milan

lazio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053683598_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_cdbcacfadeefe6e82f96466ab666952f.jpg

İtalya Kupası'nda tek maçlı eleme usulüne göre oynanan çeyrek final müsabakalarına, Milan-Lazio karşılaşmasıyla devam edildi.Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'ndaki maçta, ev sahibi kırmızı-siyahlı takım, başkent ekibini 4-0'lık farklı skorla mağlup etti. Milan'a galibiyeti getiren golleri, 24. dakikada Rafael Leao, 41 ve 45+1. dakikada Olivier Giroud ve 79. dakikada Frank Kessie attı.Bu sonuçla Milan, kupada tur atladı ve yarı finalde ezeli rakibi Inter ile eşleşti.İtalya Kupası çeyrek finalinde bugün Atalanta-Fiorentina ve Juventus-Sassuolo maçları oynanacak.

https://tr.sputniknews.com/20220119/italya-kupasinda-juventus-ve-lazio-ceyrek-finale-yukseldi-1052874510.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italya kupası, milan, lazio