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İtalya Kupası'nda Milan, Lazio'yu farklı yenerek tur atladı
İtalya Kupası'nda Milan, Lazio'yu farklı yenerek tur atladı
İtalya Kupası çeyrek finalinde Milan, Lazio'yu 4-0 yenerek, yarı finale yükseldi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T01:53+0300
2022-02-10T01:53+0300
spor
italya kupası
milan
lazio
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İtalya Kupası'nda tek maçlı eleme usulüne göre oynanan çeyrek final müsabakalarına, Milan-Lazio karşılaşmasıyla devam edildi.Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'ndaki maçta, ev sahibi kırmızı-siyahlı takım, başkent ekibini 4-0'lık farklı skorla mağlup etti. Milan'a galibiyeti getiren golleri, 24. dakikada Rafael Leao, 41 ve 45+1. dakikada Olivier Giroud ve 79. dakikada Frank Kessie attı.Bu sonuçla Milan, kupada tur atladı ve yarı finalde ezeli rakibi Inter ile eşleşti.İtalya Kupası çeyrek finalinde bugün Atalanta-Fiorentina ve Juventus-Sassuolo maçları oynanacak.
https://tr.sputniknews.com/20220119/italya-kupasinda-juventus-ve-lazio-ceyrek-finale-yukseldi-1052874510.html
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italya kupası, milan, lazio

İtalya Kupası'nda Milan, Lazio'yu farklı yenerek tur atladı

01:53 10.02.2022
© REUTERS / Alberto Lingriaİtalya Kupası çeyrek finalinde Milan, Lazio'yu 4-0 yenerek, yarı finale yükseldi.
İtalya Kupası çeyrek finalinde Milan, Lazio'yu 4-0 yenerek, yarı finale yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / Alberto Lingria
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İtalya Kupası çeyrek finalinde Milan, Lazio'yu 4-0 yenerek, yarı finale yükseldi.
İtalya Kupası'nda tek maçlı eleme usulüne göre oynanan çeyrek final müsabakalarına, Milan-Lazio karşılaşmasıyla devam edildi.
Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'ndaki maçta, ev sahibi kırmızı-siyahlı takım, başkent ekibini 4-0'lık farklı skorla mağlup etti. Milan'a galibiyeti getiren golleri, 24. dakikada Rafael Leao, 41 ve 45+1. dakikada Olivier Giroud ve 79. dakikada Frank Kessie attı.
Bu sonuçla Milan, kupada tur atladı ve yarı finalde ezeli rakibi Inter ile eşleşti.
İtalya Kupası çeyrek finalinde bugün Atalanta-Fiorentina ve Juventus-Sassuolo maçları oynanacak.
Futbol, top, maç, saha - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
SPOR
İtalya Kupası'nda Juventus ve Lazio çeyrek finale yükseldi
19 Ocak, 02:01
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