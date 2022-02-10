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https://tr.sputniknews.com/20220210/italyada-belediyeler-enerji-faturalarini-protesto-icin-anitlarin-isiklarini-kapatti-1053724433.html
İtalya'da belediyeler, enerji faturalarını protesto için anıtların ışıklarını kapattı
İtalya'da belediyeler, enerji faturalarını protesto için anıtların ışıklarını kapattı
İtalya'da belediyeler, yükselen enerji faturaları dolayısıyla tarihi yapıların ışıklarını kapatarak sembolik bir protesto gerçekleştirdi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T23:53+0300
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ekonomi
italya
elektrik
fatura
zam
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İtalyan Belediyeler Birliği'nin (ANCI) çağrısıyla ülke genelinde pek çok belediye, artan elektrik harcama maliyetlerini protesto maksatlı kentlerindeki önemli ve tarihi yapıların ışıklarını birkaç saatliğine söndürdü.Başkent Roma'da tarihi belediye binası Campidoglio, Floransa'daki tarihi Vecchio Sarayı ve Vecchio Köprüsü ile Milano'daki Marino Sarayı ve Sforzesco Kalesi başta olmak üzere ülke genelindeki önemli anıtsal yapıların, yerel saatle 20.00'de ışıkları kapatıldı.Dikkat çekmek için böyle bir eyleme gittiklerini aktaran ANCI Başkanı Antonio Decaro, hükümetin desteğinin yeterli düzeyde olmadığını belirtti.Başbakan Mario Draghi, dün yaptığı açıklamada, hükümet olarak enerji fiyatlarına müdahale konusunda çalıştıklarını ifade etmişti.
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italya, elektrik, fatura, zam

İtalya'da belediyeler, enerji faturalarını protesto için anıtların ışıklarını kapattı

23:53 10.02.2022 (güncellendi: 23:58 10.02.2022)
© AAİtalya'da belediyeler, enerji faturalarını protesto için anıtların ışıklarını kapattı
İtalya'da belediyeler, enerji faturalarını protesto için anıtların ışıklarını kapattı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AA
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İtalya'da belediyeler, yükselen enerji faturaları dolayısıyla tarihi yapıların ışıklarını kapatarak sembolik bir protesto gerçekleştirdi.
İtalyan Belediyeler Birliği'nin (ANCI) çağrısıyla ülke genelinde pek çok belediye, artan elektrik harcama maliyetlerini protesto maksatlı kentlerindeki önemli ve tarihi yapıların ışıklarını birkaç saatliğine söndürdü.
Başkent Roma'da tarihi belediye binası Campidoglio, Floransa'daki tarihi Vecchio Sarayı ve Vecchio Köprüsü ile Milano'daki Marino Sarayı ve Sforzesco Kalesi başta olmak üzere ülke genelindeki önemli anıtsal yapıların, yerel saatle 20.00'de ışıkları kapatıldı.
Dikkat çekmek için böyle bir eyleme gittiklerini aktaran ANCI Başkanı Antonio Decaro, hükümetin desteğinin yeterli düzeyde olmadığını belirtti.
Başbakan Mario Draghi, dün yaptığı açıklamada, hükümet olarak enerji fiyatlarına müdahale konusunda çalıştıklarını ifade etmişti.
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