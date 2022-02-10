https://tr.sputniknews.com/20220210/italyada-belediyeler-enerji-faturalarini-protesto-icin-anitlarin-isiklarini-kapatti-1053724433.html

İtalya'da belediyeler, enerji faturalarını protesto için anıtların ışıklarını kapattı

İtalya'da belediyeler, enerji faturalarını protesto için anıtların ışıklarını kapattı

İtalya'da belediyeler, yükselen enerji faturaları dolayısıyla tarihi yapıların ışıklarını kapatarak sembolik bir protesto gerçekleştirdi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T23:53+0300

2022-02-10T23:53+0300

2022-02-10T23:58+0300

ekonomi

italya

elektrik

fatura

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053724503_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_f82f935f2d93cc335de1eb9d35db80ec.jpg

İtalyan Belediyeler Birliği'nin (ANCI) çağrısıyla ülke genelinde pek çok belediye, artan elektrik harcama maliyetlerini protesto maksatlı kentlerindeki önemli ve tarihi yapıların ışıklarını birkaç saatliğine söndürdü.Başkent Roma'da tarihi belediye binası Campidoglio, Floransa'daki tarihi Vecchio Sarayı ve Vecchio Köprüsü ile Milano'daki Marino Sarayı ve Sforzesco Kalesi başta olmak üzere ülke genelindeki önemli anıtsal yapıların, yerel saatle 20.00'de ışıkları kapatıldı.Dikkat çekmek için böyle bir eyleme gittiklerini aktaran ANCI Başkanı Antonio Decaro, hükümetin desteğinin yeterli düzeyde olmadığını belirtti.Başbakan Mario Draghi, dün yaptığı açıklamada, hükümet olarak enerji fiyatlarına müdahale konusunda çalıştıklarını ifade etmişti.

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italya, elektrik, fatura, zam