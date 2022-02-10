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https://tr.sputniknews.com/20220210/kaftancioglu-ben-de-zamlar-geri-alinincaya-kadar-elektrik-faturami-odemeyecegim-1053722002.html
Kaftancıoğlu: Ben de zamlar geri alınıncaya kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim
Kaftancıoğlu: Ben de zamlar geri alınıncaya kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına destek vererek, ''Ben de zamlar geri alınana kadar elektrik... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T22:27+0300
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canan kaftancıoğlu
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Enver Aysever’in TELE1’de sunduğu Ayrıntılar programının konuğu oldu. Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:Kaftancıoğlu, ''Ben de zamlar geri alınana kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim'' açıklamasını yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220208/kaftancioglu-zamlar-geri-alinsin-diyerek-kampanyamizi-39-ilcede-es-zamanli--baslatiyoruz-1053625245.html
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canan kaftancıoğlu, elektrik, chp

Kaftancıoğlu: Ben de zamlar geri alınıncaya kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim

22:27 10.02.2022
© AACanan Kaftancıoğlu
Canan Kaftancıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AA
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CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına destek vererek, ''Ben de zamlar geri alınana kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim'' dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Enver Aysever’in TELE1’de sunduğu Ayrıntılar programının konuğu oldu.
Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
''Mesele CHP'liler meselesi değil ki, vatandaşın meselesi. Dün Sultanbeyli'deydim. Sultanbeyli uzun yıllardır AKP'ye destek veren yurttaşların yoğun yaşadığı bir yer. Gitsinler Sultanbeyli'de halkın durumunu görsünler. Bu meseleye de CHP üzerinden ele alırlarsa ki; şaşırmam, mesele sadece bizim değil vatandaşın meselesi. Bu zamların geri alınması için elimizden geleni yapacağız.''
Kaftancıoğlu, ''Ben de zamlar geri alınana kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim'' açıklamasını yaptı.
Canan Kaftancıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
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