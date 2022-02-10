https://tr.sputniknews.com/20220210/kaftancioglu-ben-de-zamlar-geri-alinincaya-kadar-elektrik-faturami-odemeyecegim-1053722002.html

Kaftancıoğlu: Ben de zamlar geri alınıncaya kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim

Kaftancıoğlu: Ben de zamlar geri alınıncaya kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına destek vererek, ''Ben de zamlar geri alınana kadar elektrik... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T22:27+0300

2022-02-10T22:27+0300

2022-02-10T22:27+0300

türkiye

canan kaftancıoğlu

elektrik

chp

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Enver Aysever’in TELE1’de sunduğu Ayrıntılar programının konuğu oldu. Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:Kaftancıoğlu, ''Ben de zamlar geri alınana kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim'' açıklamasını yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220208/kaftancioglu-zamlar-geri-alinsin-diyerek-kampanyamizi-39-ilcede-es-zamanli--baslatiyoruz-1053625245.html

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canan kaftancıoğlu, elektrik, chp