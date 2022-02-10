https://tr.sputniknews.com/20220210/kar-yagisi-ve-buzlanma-nedeniyle-3-ilde-yarin-yuz-yuze-egitime-ara-verildi-1053722269.html

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 3 ilde yarın yüz yüze eğitime ara verildi

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 3 ilde yarın yüz yüze eğitime ara verildi

Konya'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 12 ilçede yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Ağrı merkez, Eleşkirt, Hamur ve Taşlıçay ilçelerinde de yoğun kar yağışı... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T22:31+0300

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türkiye

konya

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okul

yüz yüze eğitim

hakkari

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Konya'da kar yağışı ve soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Buzlanma nedeniyle Beyşehir, Bozkır, Derebucak, Derbent, Doğanhisar, Ereğli, Ereğli, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Sarayönü, Taşkent, ve Yunak'ta yüz yüze eğitime yarın ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.Öte yandan, Konya'yı komşu illere bağlayan 7 karayolu da tüm aracın ulaşımına açık tutuluyor. Bazı bölgelerde ise şiddetli rüzgar nedeniyle 'sürgün' diye bilinen arazideki karların sürüklenerek yolu kapatması ve buzlanma sonucu kayan TIR'lar nedeniyle yol, geçici süreyle ulaşıma kapatılıyor.Ağrı merkez ve 3 ilçede okullara 'kar' tatiliValilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Ağrı merkez, Eleşkirt, Hamur ve Taşlıçay ilçeleri ile bağlı köylerdeki tüm okullarda eğitim öğretime 11 Şubat'ta ara verildiği bildirildi.Valilik açıklamasında, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün süreyle izinli sayılacağı ifade edildi.Hakkari merkez ve Yüksekova'da taşımalı eğitim veren okullara kar tatiliHakkari'de etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde taşımalı eğitim veren okullar yarın tatil edildi.

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