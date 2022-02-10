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Kayseri Demirspor Kulübü Başkanı Öztürk bıçaklandı
Kayseri Demirspor Kulübü Başkanı Öztürk bıçaklandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde icra memurları ile beraber kulübün lokaline icraya giden kulüp başkanı, işletmecinin bıçaklı saldırısında yaralandı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T10:27+0300
2022-02-10T10:27+0300
türkiye
kayseri
bıçakla yaralama
bıçaklama
amatör lig
futbol
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Kayseri'de, İstasyon Mahallesi Depo Sokak üzerinde meydana gelen olayda, icra memurları ile beraber kulübe ait olan lokale giden Demirspor Kulübü Başkanı Yılmaz Öztürk, burada lokali işleten M.S. ile tartıştı. Bu sırada M.S., yanına aldığı bıçak ile Öztürk'e saldırdı. Öztürk aldığı bıçak darbeleri ile yaralanırken, saldırgan da polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Yılmaz Öztürk, tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yere güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220209/galibiyet-golunu-atan-ramazan-civelek-gozyaslarini-tutamadi-1053664482.html
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kayseri, bıçakla yaralama, bıçaklama, amatör lig, futbol

Kayseri Demirspor Kulübü Başkanı Öztürk bıçaklandı

10:27 10.02.2022
© İHA / ALİ GÖÇKayseri'de Amatör Spor Kulübü Başkanı Öztürk Bıçaklandı
Kayseri'de Amatör Spor Kulübü Başkanı Öztürk Bıçaklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© İHA / ALİ GÖÇ
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde icra memurları ile beraber kulübün lokaline icraya giden kulüp başkanı, işletmecinin bıçaklı saldırısında yaralandı.
Kayseri'de, İstasyon Mahallesi Depo Sokak üzerinde meydana gelen olayda, icra memurları ile beraber kulübe ait olan lokale giden Demirspor Kulübü Başkanı Yılmaz Öztürk, burada lokali işleten M.S. ile tartıştı.
Bu sırada M.S., yanına aldığı bıçak ile Öztürk'e saldırdı. Öztürk aldığı bıçak darbeleri ile yaralanırken, saldırgan da polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Yılmaz Öztürk, tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yere güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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