https://tr.sputniknews.com/20220210/kayseri-demirspor-kulubu-baskani-ozturk-bicaklandi-1053690780.html

Kayseri Demirspor Kulübü Başkanı Öztürk bıçaklandı

Kayseri Demirspor Kulübü Başkanı Öztürk bıçaklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde icra memurları ile beraber kulübün lokaline icraya giden kulüp başkanı, işletmecinin bıçaklı saldırısında yaralandı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T10:27+0300

2022-02-10T10:27+0300

2022-02-10T10:27+0300

türkiye

kayseri

bıçakla yaralama

bıçaklama

amatör lig

futbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053690662_0:33:219:156_1920x0_80_0_0_921eda1f43a31fcae58b44bf09902610.jpg

Kayseri'de, İstasyon Mahallesi Depo Sokak üzerinde meydana gelen olayda, icra memurları ile beraber kulübe ait olan lokale giden Demirspor Kulübü Başkanı Yılmaz Öztürk, burada lokali işleten M.S. ile tartıştı. Bu sırada M.S., yanına aldığı bıçak ile Öztürk'e saldırdı. Öztürk aldığı bıçak darbeleri ile yaralanırken, saldırgan da polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Yılmaz Öztürk, tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yere güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220209/galibiyet-golunu-atan-ramazan-civelek-gozyaslarini-tutamadi-1053664482.html

türkiye

kayseri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kayseri, bıçakla yaralama, bıçaklama, amatör lig, futbol