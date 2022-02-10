https://tr.sputniknews.com/20220210/kediyi-ezmemek-icin-bariyere-carpmisti-aractaki-oglu-27-gun-sonra-oldu-1053720664.html

Kediyi ezmemek için bariyere çarpmıştı: Araçtaki oğlu 27 gün sonra öldü

Kediyi ezmemek için bariyere çarpmıştı: Araçtaki oğlu 27 gün sonra öldü

Karaman'da, aniden yola çıkan kediyi ezmemek için hafif ticari aracıyla manevra yapıp, bariyerlere çarpan 30 yaşındaki Merve Cingöz'ün kazada yaralanan 6... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T21:39+0300

2022-02-10T21:39+0300

2022-02-10T21:41+0300

türkiye

kedi

araç

kaza

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Geçen ay meydana gelen olayda, Merve Cingöz, hafif ticari araçla Konya'daki hastaneden Karaman'a dönmek için yola çıktı. Cingöz, Karaman-Konya yolunun 8. kilometresinde aniden yola fırlayan kediye çarpmamak için araçla manevra yaptı.Cingöz'ün kontrolünü yitirdiği araç, refüjdeki bariyerlere çarptı ve kendisiyle birlikte araçta bulunan oğlu Ege Barçın, eski kayınvalidesi Mediha Barçın ve 53 yaşındaki Emine Çay yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kaza yerinde kalbi duran Ege Barçın ve Mediha Barçın ile Merve Cingöz ve Emine Çay, sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mediha Barçın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ege Barçın ise müdahalenin ardından yeninden hayata döndürülerek, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.'Anne kedi çıktı önümüze'Oğluyla aynı ambulansla hastaneye gelen anne Merve Cingöz, Ege ambulanstan indirilirken sinir krizi geçirdi. Yakınlarının teskin etmeye çalıştığı Merve Cingöz, sarıldığı kadına "Anne kedi çıktı önümüze" diyerek gözyaşı döktü.Konya'daki hastanede 27 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren minik Ege, bugün tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Merve Cingöz ve Emine Çay ise kazadan kısa süre sonra tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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kedi, araç, kaza