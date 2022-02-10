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https://tr.sputniknews.com/20220210/kilicdaroglu-hatadan-donulmezse-diger-adimlari-da-atacagim-1053721698.html
Kılıçdaroğlu: Hatadan dönülmezse diğer adımları da atacağım
Kılıçdaroğlu: Hatadan dönülmezse diğer adımları da atacağım
CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek elektrik zamlarının geri alınmasını, geri alınmazsa elektrik faturasını... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T22:09+0300
2022-02-10T22:09+0300
politika
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
elektrik
fatura
zam
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamalarını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:"Bu konuda uyarımı aylar önce yapmıştım. Bu konuyla ilgili ilk adımımdır. Bu hatadan ivedilikle dönülsün. Dönülmez ise diğer adımları da atacağım!"
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türkiye, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, elektrik, fatura, zam

Kılıçdaroğlu: Hatadan dönülmezse diğer adımları da atacağım

22:09 10.02.2022
© CHP/ ALP EREN KAYACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© CHP/ ALP EREN KAYA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek elektrik zamlarının geri alınmasını, geri alınmazsa elektrik faturasını ödemeyeceği çıkışını yapmıştı. Bugün Twitter hesabından konuyla ilgili kararlılığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bu hatadan ivedilikle dönülsün. Dönülmez ise diğer adımları da atacağım!" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamalarını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda uyarımı aylar önce yapmıştım. Bu konuyla ilgili ilk adımımdır. Bu hatadan ivedilikle dönülsün. Dönülmez ise diğer adımları da atacağım!"

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