Kılıçdaroğlu: Hatadan dönülmezse diğer adımları da atacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamalarını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:



"Bu konuda uyarımı aylar önce yapmıştım. Bu konuyla ilgili ilk adımımdır. Bu hatadan ivedilikle dönülsün. Dönülmez ise diğer adımları da atacağım!"



