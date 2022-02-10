Kılıçdaroğlu: Hatadan dönülmezse diğer adımları da atacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamalarını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:"Bu konuda uyarımı aylar önce yapmıştım. Bu konuyla ilgili ilk adımımdır. Bu hatadan ivedilikle dönülsün. Dönülmez ise diğer adımları da atacağım!"
CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek elektrik zamlarının geri alınmasını, geri alınmazsa elektrik faturasını ödemeyeceği çıkışını yapmıştı. Bugün Twitter hesabından konuyla ilgili kararlılığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bu hatadan ivedilikle dönülsün. Dönülmez ise diğer adımları da atacağım!" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamalarını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:
"Bu konuda uyarımı aylar önce yapmıştım. Bu konuyla ilgili ilk adımımdır. Bu hatadan ivedilikle dönülsün. Dönülmez ise diğer adımları da atacağım!"
Bu konuda uyarımı aylar önce yapmıştım. Bu konuyla ilgili ilk adımımdır. Bu hatadan ivedilikle dönülsün. Dönülmez ise diğer adımları da atacağım! https://t.co/wIqWalBwzV