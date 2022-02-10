https://tr.sputniknews.com/20220210/kim-kardashian-bosanma-kararina-dair-konustu-kendimi-mutlu-etmeyi-sectim-1053694983.html

Kim Kardashian boşanma kararına dair konuştu: Kendimi mutlu etmeyi seçtim

Kim Kardashian boşanma kararına dair konuştu: Kendimi mutlu etmeyi seçtim

Ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, geçtiğimiz eylül ayında Kanye West ile boşanma kararına ilişkin konuştu. Kardashian uzun bir süredir 'diğer insanları'... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T11:46+0300

2022-02-10T11:46+0300

2022-02-10T11:46+0300

yaşam

kim kardashian

kanye west

vogue

boşanma

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Dünyanın önde gelen moda ve yaşam dergilerinden Vogue'a konuşan Kim Kardashian, 2014-2021 yılları arasında evli kaldığı Kanye West ile boşanma sürecine değindi. 41 yaşındaki ünlü yıldız, "Uzun bir süre, başka insanları ne mutlu ettiyse onu yaptım. Sanıyorum son iki yıldır kendimi mutlu etmeye karar verdim ve bu gerçekten harika hissettiriyor" dedi.Söz konusu değişikliklerin kendisini Kanye West ile boşanma kararı almasına götürdüğünü belirten Kardashian, "Değişiklikler yaratmış ve bu değişiklikler boşanmama yol açmış olsa bile, sizi gerçekten neyin mutlu ettiği konusunda kendinize karşı dürüst olmanızın önemli olduğunu düşünüyorum. Ben kendimi seçtim. Bence bir insanın kendisini seçmesinde bir sorun yok" ifadelerini kullandı..Şubat 2021'de boşanma davası açan ve Eylül ayında ünlü rapçiyle evliliğini sonlandıran Kim Kardashian, hayatının bundan sonraki sürecine ilişkin de ipuçları verdi:Kanye röportajdan 1 saat sonra Kim'in fotoğraflarıyla dua etti: Tanrım ailemizi yeniden bir araya getirRöportajın yayınlanmasının ardından Kardashian'ın hayranları dürüstlüğü nedeniyle ünlü yıldızı tebrik ederken, Kanye West röportaja Instagram paylaşımıyla yanıt verdi.Yayınlanmasından 1 saat sonra, Kim Kardashian'ın ve çocuklarının röportaj için çekilen fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan West, "TANRIM LÜTFEN AİLEMİZİ YENİDEN BİR ARAYA GETİR" ifadelerini kullandı.Ancak ikili ayrılmalarından bu yana çeşitli konulardaki anlaşmazlıklarla gündeme gelmişti. Kanye West, Kardashian'ı 'çocuklarını görmekten alıkoymakla' suçlamıştı. Kanye'nin yeni sevgilisi 'Önemli olan şimdi benimle birlikte olması' demiştiKim Kardashian'ın Saturday Night Live yıldızı Pete Davidson ile birlikte olduğu bilinirken, Kanye West'in ise oyuncu Julia Fox ile ilişkisi olduğu belirtiliyor.Bir podcast programında iddialara ilişkin konuşan Julia Fox, "Ben ona erkek arkadaşım diyorum, o da beni kız arkadaşım diye anıyor. (Kim'e karşı) bazı duygularının kaldığından eminim. Bu çok normal çünkü o bir insan. Ayrıca onun şimdi benimle birlikte olduğunu biliyorum ve önemli olan da bu" dedi.Fox'un bu açıklamalardan saatler sonra Kanye West'in "Tanrım lütfen ailemizi yeniden bir araya getir" şeklindeki duası, magazin dünyasının dikkatini çekti.

https://tr.sputniknews.com/20220206/kanye-westten-kim-kardashiana-kizimi-benden-kacirdigini-butun-amerika-gordu-1053520068.html

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kim kardashian, kanye west, vogue, boşanma