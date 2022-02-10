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'Kısa mesafe' diyerek yolcuları araçtan indiren taksi sürücüsünün çalışma kartı iptal edildi
'Kısa mesafe' diyerek yolcuları araçtan indiren taksi sürücüsünün çalışma kartı iptal edildi
Yolcu indirdiği görüntüler tespit edilen taksi şoförünün çalışma kartı iptal edildi, ayrıca aracı da bağlandı. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T09:54+0300
2022-02-10T09:54+0300
türkiye
taksi
şoför
taksici
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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde "kısa mesafe" olduğu gerekçesiyle tartıştığı kadın yolcuları zorla aracından indiren taksicinin kimliği tespit edildi. Sürücünün çalışma kartı iptal edilirken, aracı da bağlandı.Ne olmuştu?Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Caddesi'nde seyreden, ismi henüz öğrenilemeyen 34 TFJ 67 plakalı taksinin sürücüsü, aracına aldığı 2 kadın müşteriyi mesafenin kısa olduğu gerekçesiyle aracından indirmek istedi. Yolcular, sürücünün kendilerini indirmeye çalıştığı ana caddenin trafik açısından tehlikeli olduğunu belirterek, taksiciden kendilerini yolun sağında indirmesini istedi.Aracından inen taksici, tartıştığı yolculardan birisini zorla araçtan indirdi. Diğer kadın yolcu da taksiden indi.Taksi müşterilerinden Şilan Gürbey, hava soğuk olduğu için taksi kullanmak istediklerini ancak geçen taksilerin sürücülerinin nereye gideceklerini sorduktan sonra kendilerini almadığını anlattı. Bindikleri takside de sürücünün kaba davranışlar sergilediğini belirten Gürbey, şoförün kendilerini trafiğin yoğun olduğu caddenin ortasında indirmek istediğini, inmedikleri için de ağır küfürlere maruz kaldıklarını belirtti.Şilan Gürbey, sürücü hakkında ilgili yerlere şikayette bulunduklarını, ayrıca yasal işlem de başlatacaklarını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220209/bagcilarda-taksici-ile-2-kadin-yolcu-arasinda-kisa-mesafe-tartismasi-1053644178.html
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taksi, şoför, taksici

'Kısa mesafe' diyerek yolcuları araçtan indiren taksi sürücüsünün çalışma kartı iptal edildi

09:54 10.02.2022
© AA'Kısa mesafe' diyerek yolcuları araçtan indiren taksi sürücüsünün çalışma kartı iptal edildi
'Kısa mesafe' diyerek yolcuları araçtan indiren taksi sürücüsünün çalışma kartı iptal edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AA
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Yolcu indirdiği görüntüler tespit edilen taksi şoförünün çalışma kartı iptal edildi, ayrıca aracı da bağlandı.
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde "kısa mesafe" olduğu gerekçesiyle tartıştığı kadın yolcuları zorla aracından indiren taksicinin kimliği tespit edildi. Sürücünün çalışma kartı iptal edilirken, aracı da bağlandı.

Ne olmuştu?

Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Caddesi'nde seyreden, ismi henüz öğrenilemeyen 34 TFJ 67 plakalı taksinin sürücüsü, aracına aldığı 2 kadın müşteriyi mesafenin kısa olduğu gerekçesiyle aracından indirmek istedi. Yolcular, sürücünün kendilerini indirmeye çalıştığı ana caddenin trafik açısından tehlikeli olduğunu belirterek, taksiciden kendilerini yolun sağında indirmesini istedi.
Aracından inen taksici, tartıştığı yolculardan birisini zorla araçtan indirdi. Diğer kadın yolcu da taksiden indi.
Taksi müşterilerinden Şilan Gürbey, hava soğuk olduğu için taksi kullanmak istediklerini ancak geçen taksilerin sürücülerinin nereye gideceklerini sorduktan sonra kendilerini almadığını anlattı. Bindikleri takside de sürücünün kaba davranışlar sergilediğini belirten Gürbey, şoförün kendilerini trafiğin yoğun olduğu caddenin ortasında indirmek istediğini, inmedikleri için de ağır küfürlere maruz kaldıklarını belirtti.
Şilan Gürbey, sürücü hakkında ilgili yerlere şikayette bulunduklarını, ayrıca yasal işlem de başlatacaklarını söyledi.
Bağcılar'da taksici ile 2 kadın yolcu arasında 'kısa mesafe' tartışması - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
TÜRKİYE
Bağcılar'da taksici ile 2 kadın yolcu arasında 'kısa mesafe' tartışması
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