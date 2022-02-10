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Konya’da yollarda mahsur kalan 265 kişi kurtarıldı
Konya’da yollarda mahsur kalan 265 kişi kurtarıldı
Konya'da etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın sebep olabileceği olumsuzluklara karşı görev yapan 6 bin 140 personel, yollarda mahsur kalan 265 kişi ve 131... 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T11:47+0300
2022-02-10T11:47+0300
türkiye
konya
kar
mahsur kalma
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Konya’nın birçok bölgesinde devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar kapandı.Valilik, olumsuz hava koşullarıyla mücadele kapsamında 6 bin 140 personel ve 1922 araç ile faaliyetlerin sürdüğünü açıkladı.Açıklamada yollarda mahsur kalan 265 vatandaş ve 131 aracın kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı:"150 vatandaşımızın yurtlara ve otellere yerleştirilmesiyle barınma ihtiyacı karşılanmıştır. 4 bin 940 vatandaşımızın beslenme ihtiyacı karşılanmıştır. Yollarda mahsur kalan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları giderilmektedir. İlimiz genelinde yaşanan ağır kış şartları nedeniyle besin bulmakta güçlük çeken can dostlarımızın yoğun bulunduğu bölgelerde de besleme çalışmaları yürütülüyor."
https://tr.sputniknews.com/20220210/meteoroloji-uyardi-yogun-kar-geliyor-1053688886.html
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konya, kar, mahsur kalma

Konya’da yollarda mahsur kalan 265 kişi kurtarıldı

11:47 10.02.2022
© AAKonya
Konya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AA
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Konya'da etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın sebep olabileceği olumsuzluklara karşı görev yapan 6 bin 140 personel, yollarda mahsur kalan 265 kişi ve 131 aracı kurtardı.
Konya’nın birçok bölgesinde devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar kapandı.
Valilik, olumsuz hava koşullarıyla mücadele kapsamında 6 bin 140 personel ve 1922 araç ile faaliyetlerin sürdüğünü açıkladı.
Ankara, kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
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Meteoroloji uyardı: Yoğun kar geliyor
09:36

Açıklamada yollarda mahsur kalan 265 vatandaş ve 131 aracın kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı:
"150 vatandaşımızın yurtlara ve otellere yerleştirilmesiyle barınma ihtiyacı karşılanmıştır. 4 bin 940 vatandaşımızın beslenme ihtiyacı karşılanmıştır. Yollarda mahsur kalan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları giderilmektedir. İlimiz genelinde yaşanan ağır kış şartları nedeniyle besin bulmakta güçlük çeken can dostlarımızın yoğun bulunduğu bölgelerde de besleme çalışmaları yürütülüyor."
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