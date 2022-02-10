https://tr.sputniknews.com/20220210/konyada-yollarda-mahsur-kalan-265-kisi-kurtarildi-1053694492.html

Konya’da yollarda mahsur kalan 265 kişi kurtarıldı

Konya’da yollarda mahsur kalan 265 kişi kurtarıldı

Konya'da etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın sebep olabileceği olumsuzluklara karşı görev yapan 6 bin 140 personel, yollarda mahsur kalan 265 kişi ve 131... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T11:47+0300

2022-02-10T11:47+0300

2022-02-10T11:47+0300

türkiye

konya

kar

mahsur kalma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053694783_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_a7585fd4e622c84b83d6a6d17c640f4d.jpg

Konya’nın birçok bölgesinde devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar kapandı.Valilik, olumsuz hava koşullarıyla mücadele kapsamında 6 bin 140 personel ve 1922 araç ile faaliyetlerin sürdüğünü açıkladı.Açıklamada yollarda mahsur kalan 265 vatandaş ve 131 aracın kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı:"150 vatandaşımızın yurtlara ve otellere yerleştirilmesiyle barınma ihtiyacı karşılanmıştır. 4 bin 940 vatandaşımızın beslenme ihtiyacı karşılanmıştır. Yollarda mahsur kalan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları giderilmektedir. İlimiz genelinde yaşanan ağır kış şartları nedeniyle besin bulmakta güçlük çeken can dostlarımızın yoğun bulunduğu bölgelerde de besleme çalışmaları yürütülüyor."

https://tr.sputniknews.com/20220210/meteoroloji-uyardi-yogun-kar-geliyor-1053688886.html

türkiye

konya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

konya, kar, mahsur kalma