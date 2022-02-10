https://tr.sputniknews.com/20220210/koronavirusu-atlatanlarda-hafif-gecirilse-de-kalp-ve-damar-hastaliklari-riski-yuzde-20-daha-fazla-1053707636.html

ABD'de araştırma: Kovid-19 atlatanlarda hafif geçirilse de kalp hastalığı riski yüzde 20 daha fazla

ABD'de araştırma: Kovid-19 atlatanlarda hafif geçirilse de kalp hastalığı riski yüzde 20 daha fazla

Yeni bir bilimsel araştırma, koronavirüse yakalananların hastalığı ne yoğunlukta geçirmiş olursa olsun, kalp ve damar hastalıkları riskini yüzde 20 oranında... 10.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-10T15:44+0300

2022-02-10T15:44+0300

2022-02-10T15:46+0300

koronavirüs

kalp hastalıkları

kalp damar hastalığı

koronavirüs

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Science dergisinde yayınlanan makaleye göre, son bir yıl içerisinde koronavirüse yakalananlarda kalp ve damar hastalıkları görülmesi riski yüzde 20 daha fazla. Ortaya çıkan yeni riskler konusunda hükümetlerin hazırlıklı olması gerektiği vurgusu yapılan makalede, "Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler ve sağlık sistemleri, kardiyovasküler hastalıklardaki artışta koronavirüs hastalıklarının olası katkısıyla başa çıkmaya hazırlıklı olmalı" ifadelerine yer verildi.Scripps Araştırma'da kardiyolog olarak görev yapan Eric Topol, dergiye verdiği demeçte araştırma sonuçlarının kendisini şaşırttığını belirterek, araştırmada belirtilen hastalıkları 'ciddi rahatsızlıklar' olarak tanımladı.Nature Medicine'de yayınlanan araştırmaya ilişkin Topol, "Bu araştırma, koronavirüsün griple benzer olduğunu düşünenleri haksız çıkaran şimdiye kadarki en güçlü verilerden birini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.Araştırma sonuçlarına göre koronavirüsü atlatan kişilerde kalp krizi geçirme riski bir yıl sonra yüzde 63, kalp yetmezliği riski yüzde 72, felç geçirme riski ise yüzde 52 daha fazla. Söz konusu risklerin cinsiyet, yaş ya da daha önceki sağlık durumundan bağımsız bir şekilde, koronavirüs geçiren herkes için geçerli olduğu, hastalığı hafif atlatanların da virüse yakalanmadan öncesine oranla kalp hastalıkları riskinin daha fazla olduğu belirtildi. Yapılan değerlendirmelerin ABD ABD Gazi İşleri Bakanlığı'ndan alınan verilere dayandığını ve virüse yakalanan 154 bin kişinin sağlık bilgilerini içerdiği kaydedildi. Araştırmadaki kontrol grubunda bulunan milyonlarca kişinin salgın sırasında ve 2017'de sağlık desteği alan kişilerden oluştuğu vurgulanırken, araştırmacılardan biri Science dergisine verdiği demeçte bir takip çalışması yapılması gerektiğini belirterek geriye dönük çalışmaların hata riski taşıma olasılığına işaret etti.Araştırma, Mart 2020 ve Ocak 2021 tarihleri arasında koronavirüs teşhisi konan kişiler üzerinde yapıldığı için incelenen kişilerin çoğunun aşısız olduğu bildirildi.Araştırmayı yürüten bilim insanlarından biri, elde edilen sonuçlara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

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kalp hastalıkları, kalp damar hastalığı, koronavirüs