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https://tr.sputniknews.com/20220210/kovalamacada-15-yasindaki-cocuk-oldu-2-polise-gozalti-1053690713.html
Kovalamacada 15 yaşındaki çocuk öldü: 2 polise gözaltı
Kovalamacada 15 yaşındaki çocuk öldü: 2 polise gözaltı
Bakırköy’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan sürücü ile polis arasında yaşanan kovalamacada 15 yaşındaki Yasemin Alparslan yaşamını yitirdi. 10.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-10T11:39+0300
2022-02-10T11:39+0300
bakırköy
türkiye
polis
gözaltı
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Bakırköy-Yenibosna D-100 Karayolu üzerinde dün saat 15.10 sıralarında sabit uygulama noktasında Serhat Kaya’nın kullandığı araç, polislerin dur ihtarına uymadı, makas atarak kaçtı. Yapılan uyarılara rağmen araç durmayarak kaçmaya devam etti.Polislere gözaltıİstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, kaçan Kaya elindeki silahı gösterince polisler uyarmak ve aracı durdurmak için ateş açtı. Çevredeki araçlara çarparak duran otomobilden yaya olarak kaçan Serhat Kaya, yakalandı. Polisler araçta yaptıkları incelemede ön yolcu koltuğunda oturan Yasemin Alparslan isimli çocuğu yaralı olarak buldu. Hürriyet'in haberine göre, kovalamaca sırasında silahla vurulduğu anlaşılan Alparslan hastanede kurtarılamadı. Soruşturmada 2 polis gözaltına alındı.8 suç kaydı varmışValilikten yapılan açıklamada sürücü Kaya’nın kasten yaralama, tehdit, 6316 SKM, uyuşturucu madde kullanma gibi çeşitli suçlardan 8 kaydı olduğu belirtildi. Kiralık olduğu öğrenilen araçta bir miktar uyuşturucu madde ile bir adet dolu tabanca şarjörü bulundu.
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bakırköy, polis, gözaltı

Kovalamacada 15 yaşındaki çocuk öldü: 2 polise gözaltı

11:39 10.02.2022
© AApolis arabası / adliye
polis arabası / adliye - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
© AA
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Bakırköy’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan sürücü ile polis arasında yaşanan kovalamacada 15 yaşındaki Yasemin Alparslan yaşamını yitirdi.
Bakırköy-Yenibosna D-100 Karayolu üzerinde dün saat 15.10 sıralarında sabit uygulama noktasında Serhat Kaya’nın kullandığı araç, polislerin dur ihtarına uymadı, makas atarak kaçtı. Yapılan uyarılara rağmen araç durmayarak kaçmaya devam etti.

Polislere gözaltı

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, kaçan Kaya elindeki silahı gösterince polisler uyarmak ve aracı durdurmak için ateş açtı. Çevredeki araçlara çarparak duran otomobilden yaya olarak kaçan Serhat Kaya, yakalandı. Polisler araçta yaptıkları incelemede ön yolcu koltuğunda oturan Yasemin Alparslan isimli çocuğu yaralı olarak buldu. Hürriyet'in haberine göre, kovalamaca sırasında silahla vurulduğu anlaşılan Alparslan hastanede kurtarılamadı. Soruşturmada 2 polis gözaltına alındı.

8 suç kaydı varmış

Valilikten yapılan açıklamada sürücü Kaya’nın kasten yaralama, tehdit, 6316 SKM, uyuşturucu madde kullanma gibi çeşitli suçlardan 8 kaydı olduğu belirtildi. Kiralık olduğu öğrenilen araçta bir miktar uyuşturucu madde ile bir adet dolu tabanca şarjörü bulundu.
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